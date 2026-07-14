Legia Warszawa z komunikatem ws. napastnika. Opuści początek sezonu

Legia Warszawa poinformowała o kontuzji jednego z zawodników. Antonio Colak na pewno opuści początek sezonu. Napastnik zdaniem klubu będzie pauzował kilka tygodni.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Antonio Colak kontuzjowany! Legia wydała komunikat

Legia Warszawa jest na finiszu przygotowań do nowego sezonu. Już za dziesięć dni podopieczni Marka Papszuna rozegrają pierwsze spotkanie o ligowe punkty. Ich przeciwnikiem będzie Pogoń Szczecin. We wtorek (14 lipca) klub poinformował o kontuzji jednego z piłkarzy. Na dłuższy czas niedostępny będzie Antonio Colak, który podda się zabiegowi. Doznał urazu twarzoczaszki.

– Badania diagnostyczne Antonio Colaka potwierdziły uraz twarzoczaszki wymagający leczenia operacyjnego. Zabieg został zaplanowany w najbliższych dniach. Przewidujemy kilkutygodniową przerwę od treningów naszego napastnika. Dokładny termin powrotu do gry będzie uzależniony od przebiegu leczenia i procesu gojenia – poinformowała Legia Warszawa.

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Nieszczęsna kontuzja wydarzyła się podczas sparingowego starcia Legii Warszawa z Hapoelem Beer Szewa. Colak pod koniec meczu zderzył się z zawodnikiem drużyny gości, a następnie opuścił boisko i został zabrany do szpitala.

Colak jest piłkarzem Legii Warszawa od września 2025 roku. Stołeczny klub przechwycił transfer piłkarza na ostatniej prostej, ponieważ wszystko wskazywało na to, że dołączy do Górnika Zabrze. Łącznie rozegrał w drużynie 20 meczów i strzelił 4 bramki.