Legia Warszawa z komunikatem ws. napastnika. Opuści początek sezonu

10:53, 14. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Legia Warszawa

Legia Warszawa poinformowała o kontuzji jednego z zawodników. Antonio Colak na pewno opuści początek sezonu. Napastnik zdaniem klubu będzie pauzował kilka tygodni.

Marek Papszun
Obserwuj nas w
Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Antonio Colak kontuzjowany! Legia wydała komunikat

Legia Warszawa jest na finiszu przygotowań do nowego sezonu. Już za dziesięć dni podopieczni Marka Papszuna rozegrają pierwsze spotkanie o ligowe punkty. Ich przeciwnikiem będzie Pogoń Szczecin. We wtorek (14 lipca) klub poinformował o kontuzji jednego z piłkarzy. Na dłuższy czas niedostępny będzie Antonio Colak, który podda się zabiegowi. Doznał urazu twarzoczaszki.

Badania diagnostyczne Antonio Colaka potwierdziły uraz twarzoczaszki wymagający leczenia operacyjnego. Zabieg został zaplanowany w najbliższych dniach. Przewidujemy kilkutygodniową przerwę od treningów naszego napastnika. Dokładny termin powrotu do gry będzie uzależniony od przebiegu leczenia i procesu gojenia – poinformowała Legia Warszawa.

KURS 200.00 NA GOLA wybranej drużyny w meczu HISZPANIA – FRANCJA. Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS z kodem promocyjnym GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Nieszczęsna kontuzja wydarzyła się podczas sparingowego starcia Legii Warszawa z Hapoelem Beer Szewa. Colak pod koniec meczu zderzył się z zawodnikiem drużyny gości, a następnie opuścił boisko i został zabrany do szpitala.

Colak jest piłkarzem Legii Warszawa od września 2025 roku. Stołeczny klub przechwycił transfer piłkarza na ostatniej prostej, ponieważ wszystko wskazywało na to, że dołączy do Górnika Zabrze. Łącznie rozegrał w drużynie 20 meczów i strzelił 4 bramki.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości