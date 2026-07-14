Lamine Yamal bez strachu. Widzi siebie jako mistrza świata

10:43, 14. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

Lamine Yamal stanie przed największym wyzwaniem w dotychczasowej karierze. Przed półfinałem mistrzostw świata z Francją skrzydłowy Barcelony nie ukrywał pewności siebie i otwarcie przyznał, że jego jedynym celem jest awans do finału oraz zdobycie mistrzostwa świata.

Lamine Yamal
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Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal nie obawia się Francji

Lamine Yamal pojawił się na konferencji prasowej przed jednym z najważniejszych spotkań turnieju. Młody reprezentant Hiszpanii podkreślił, że koncentruje się wyłącznie na zwycięstwie. – Moim marzeniem jest wygrać i awansować do finału w Nowym Jorku – powiedział.

Piłkarz zaznaczył również, że gole nie są dla niego najważniejsze, choć zdobycie bramki w takim meczu byłoby wyjątkowym przeżyciem. – Przyjmuję to wyzwanie. Właśnie po to tutaj przyjechałem i jutro będzie wyjątkowy dzień – stwierdził.

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Yamal odniósł się także do wcześniejszych wypowiedzi dotyczących Francji. Jak podkreślił, jego pewność siebie nie oznacza braku szacunku dla rywala. – Nie boję się Francji. Jesteśmy mistrzami Europy i nie obawiamy się żadnego przeciwnika – zaznaczył.

Skrzydłowy Barcelony przyznał, że wtorkowy półfinał będzie najważniejszym spotkaniem w jego dotychczasowej karierze. Jednocześnie nie ukrywa, że już teraz wyobraża sobie końcowy sukces swojej reprezentacji. – Oczywiście widzę siebie jako mistrza świata. Wszyscy wierzymy, że możemy powtórzyć to, co Hiszpania osiągnęła w 2010 roku – powiedział.

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Na zakończenie Yamal zapewnił, że nie odczuwa dodatkowej presji przed wielkim meczem. – Gram tak, jak potrafię i zawsze daję z siebie wszystko. Kiedy robisz wszystko dla drużyny, presja po prostu nie istnieje – podsumował, dodając z uśmiechem, że jest przekonany, iż przeciwko Francji pokaże swoją najlepszą wersję.

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