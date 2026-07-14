Gigant chce wykupić Kane’a z Bayernu. Szokujący transfer

Harry Kane zostanie bohaterem wielkiego transferu? Otóż okazuje się, że Al-Hilal rozpoczęło rozmowy z Bayernem Monachium. Według doniesień Sky Sport nie można wykluczyć hitu transferowego.

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Al-Hilal rozmawia z Bayernem! Kane priorytetem transferowym

Harry Kane zbliża się powoli do końca kontraktu z Bayernem Monachium. Umowa angielskiego napastnika wygasa latem przyszłego roku. Z tego powodu wiele klubów uważnie obserwuje sytuacje piłkarza. 32-latek po powrocie z mundialu ma usiąść do rozmów z obecnym pracodawcą ws. przedłużenia umowy. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, nie można wykluczyć szokującego transferu.

Kane cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W ostatnich dniach podawano informacje, że znalazł się w orbicie zainteresowań Man United. Pod uwagę transfer Kane’a bierze również Tottenham, w którym spędził większą część kariery.

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Z informacji Sachy Tavolieriego wynika, że zawodnik to jedna z opcji dla saudyjskiego giganta. O ściągnięciu Kane’a myśli Al-Hilal, które miało nawiązać pierwszy kontakt z Bayernem Monachium. Wstępne rozmowy przedstawicieli klubu z agentem piłkarza miały miejsce.

Trudno rokować, czy Kane zgodzi się na taki ruch, czy nie. Na pewno transfer do Arabii Saudyjskiej jest kuszący z punktu widzenia finansowego. Z drugiej strony Anglik jest w idealnym wieku, żeby jeszcze powalczyć o najwyższe laury na światowym poziomie w najlepszych klubach na świecie. W minionym sezonie w barwach Bayernu strzelił 61 bramek w 51 meczach.