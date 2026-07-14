Wszyscy patrzą na Mbappe i Yamala. Boniek już wytypował zwycięzcę mundialu

10:27, 14. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Meczyki

Zbigniew Boniek wskazał swojego faworyta do triumfu w mistrzostwach świata. Były prezes PZPN uważa, że jedna reprezentacja ma wszystko, by sięgnąć po złoto na tym turnieju.

Zbigniew Boniek
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fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Mocne słowa Bońka przed hitem. Jedna drużyna jest poza zasięgiem

Zbigniew Boniek nie ma wątpliwości, kto jego zdaniem jest najlepiej przygotowany do walki o mistrzostwo świata. W gronie czterech najlepszych drużyn turnieju były reprezentant Polski wskazał Francję jako głównego kandydata do końcowego triumfu.

W półfinałach mundialu pozostały już tylko największe piłkarskie potęgi. Francja zmierzy się z Hiszpanią, natomiast Anglia z Argentyną. Szczególnie pierwsze spotkanie wzbudza ogromne emocje, ponieważ starcie mistrzów świata z aktualnymi mistrzami Europy wielu ekspertów określa mianem przedwczesnego finału.

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Boniek w rozmowie na kanale Meczyki jasno przedstawił swoje zdanie i wskazał największy atut Trójkolorowych. – Drużyną, która powinna wygrać, jest zdecydowanie Francja. Ma najlepszy zespół i gwiazdę w każdej formacji, a na ławce ma piłkarzy, którzy mogliby grać w każdej innej reprezentacji – ocenił były prezes PZPN.

Zdaniem Bońka siła Francuzów tkwi nie tylko w największych nazwiskach, ale również w szerokiej kadrze. Didier Deschamps może korzystać z zawodników światowego formatu zarówno w podstawowym składzie, jak i wśród rezerwowych, co podczas tak wymagającego turnieju może mieć ogromne znaczenie.

Francuzi muszą jednak uważać na Hiszpanię, która w ostatnich bezpośrednich starciach potrafiła znaleźć sposób na rywala. La Furia Roja pokonała Les Bleus w półfinale Euro 2024 oraz finale Ligi Narodów UEFA. Dodatkowo zespół Luisa de la Fuente imponuje defensywą. W całym mundialu stracił dotąd tylko jednego gola.

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