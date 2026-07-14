Deschamps wskazał faworyta półfinału mundialu. Nie ma wątpliwości

Reprezentacja Francji we wtorek zmierzy się z Hiszpanią w półfinale mistrzostw świata 2026. Na konferencji prasowej Didier Deschamps nie ukrywał szacunku dla rywala, podkreślając, że to właśnie zespół Luisa de la Fuente przystąpi do spotkania w roli faworyta.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Didier Deschamps

Deschamps docenia Hiszpanów, ale wierzy w swój zespół

Didier Deschamps przyznał, że jego sztab dokładnie przeanalizował grę Hiszpanii i doskonale zna najmocniejsze strony przeciwnika. Jednocześnie zaznaczył, że Francja również dysponuje argumentami, które mogą przesądzić o awansie do finału. – Hiszpania jest faworytem. Potwierdziła swoją klasę i świetnie radzi sobie zarówno w ataku, jak i w obronie – powiedział selekcjoner.

Szkoleniowiec zwrócił uwagę na jakość hiszpańskiej defensywy oraz ofensywy. Jego zdaniem kibice mogą spodziewać się widowiska na najwyższym poziomie. – To może być spektakularny mecz. Obie drużyny mają ogromny potencjał w ataku, ale my również myślimy o dobrej grze w defensywie – dodał.

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Deschamps odniósł się także do Lamine’a Yamala, którego określa się jedną z największych gwiazd turnieju. – Przygotowaliśmy się na jego grę. W pojedynkach jeden na jednego nie będzie łatwo, ale dla Hiszpanów również nie będzie – podkreślił.

Francuski trener przekazał również, że Aurelien Tchouameni nie jest jeszcze w pełni sił, dlatego jego występ od pierwszej minuty stoi pod znakiem zapytania. Mimo tego Deschamps wierzy, że doświadczenie zdobyte w poprzednich meczach z Hiszpanią pomoże jego drużynie w walce o finał. Początek meczu o godzinie 21:00.

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