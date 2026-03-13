Newcastle pokrzyżuje plany Liverpoolu? Rywalizują o francuską perełkę

15:34, 13. marca 2026
Ernest Chalimoniuk Źródło:  The i Paper

Newcastle United dołączyło do Liverpoolu w walce o zakontraktowanie Lamine'a Camary - podaje brytyjska gazeta The i Paper. 22-letni senegalski pomocnik pokazuje się z dobrej strony w Ligue 1.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Lamine Camara

Lamine Camara łączony z angielskimi klubami

Lamine Camara jest jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników obecnego sezonu Ligue 1. 21-letni pomocnik AS Monaco imponuje bardzo dobrą formą i regularnymi występami w zespole z Księstwa. Jego rozwój oraz stabilna dyspozycja nie umykają uwadze największych klubów w Europie. W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że sytuację 23-krotnego reprezentanta Senegalu uważnie monitoruje Liverpool, który rozważa wzmocnienie środka pola młodym i perspektywicznym zawodnikiem.

Jak wynika z najnowszych informacji przekazanych przez brytyjski dziennik „The i Paper”, gigant z Anfield Road może jednak napotkać poważną konkurencję. Do walki o podpis Camary włączyło się bowiem również Newcastle United.

Władze klubu z St James’ Park wysłały swoich skautów, aby z bliska obserwowali grę senegalskiego pomocnika w barwach Monaco. Sroki chcą dokładnie przeanalizować jego występy oraz ocenić przydatność dla zespołu. Najbliższe miesiące pokażą, czy Newcastle zdoła przechytrzyć Liverpool w wyścigu o młodego piłkarza.

Camara z powodzeniem występuje w koszulce drużyny z Księstwa od lipca 2024 roku, gdy przeniósł się na Stade Louis II z FC Metz za około 15 milionów euro. W obecnym sezonie rozegrał 23 spotkania, w których zanotował 3 asysty. Jego rozwój sprawia, że zainteresowanie ze strony czołowych klubów stale rośnie. Według portalu „Transfermarkt” wartość rynkowa pomocnika wynosi obecnie 30 milionów euro. Kontrakt zdolnego zawodnika z AS Monaco obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.