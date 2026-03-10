Liverpool na zakupach w Ligue 1. Zainteresował się młodym pomocnikiem

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Lamine Camara przymierzany do Liverpoolu

Liverpool podczas najbliższego letniego okienka transferowego może wzmocnić środek pola, tym bardziej że przyszłość Dominika Szoboszlaia oraz Alexisa Mac Allistera stoi pod znakiem zapytania. Obaj zawodnicy są bowiem łączeni z Realem Madryt, dlatego niewykluczone, iż jeden z nich ostatecznie trafi na Santiago Bernabeu. Władze klubu z Anfield Road oczywiście chcą być przygotowane na taki scenariusz i już teraz analizują potencjalne opcje wzmocnienia drugiej linii zespołu The Reds przed kolejnym sezonem.

Jak poinformował Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przenosin na Anfield Road jest Lamine Camara. Skauci Liverpoolu przebywali niedawno we Francji, gdzie z wysokości trybun obserwowali poczynania pomocnika AS Monaco.

Występy młodego zawodnika wywarły na nich bardzo dobre wrażenie, a sporządzony raport określa filigranowego piłkarza mianem wielkiego talentu. Niewykluczone więc, że aktualni mistrzowie Premier League zdecydują się złożyć ofertę za perspektywicznego Senegalczyka już w trakcie letniego okna transferowego.

Camara z powodzeniem występuje w barwach zespołu z Księstwa od lipca 2024 roku, gdy trafił na Stadion Ludwika II za około 15 milionów euro z FC Metz. W obecnym sezonie rozegrał 23 spotkania, w których zanotował 3 asysty. Specjalistyczny portal „Transfermarkt” wycenia 23-krotnego reprezentanta Senegalu na mniej więcej 30 milionów euro. Aktualny kontrakt środkowego pomocnika z AS Monaco obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.