Wisła Kraków zainteresowana pomocnikiem. Poważna konkurencja

Wisła Kraków kontynuuje transferową ofensywę. Na jej celowniku znajduje się pomocnik, o czym informuje Paweł Pyszkiewicz. W grze o Gabriela Sandberga są też inne kluby.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Vullnet Basha (w środku)

Wisła zainteresowana pomocnikiem ze Szwecji

Wisła Kraków kontynuuje przygotowania do nowego sezonu. Po czterech latach wróciła do Ekstraklasy i liczy, że od razu uda jej się wywalczyć coś więcej. Do tej pory sprowadziła dwóch nowych zawodników – Maxence’a Maissoneuve’a oraz Marcela Łubika. Potrzeb jest więcej, o czym klub zdaje sobie sprawę. Ostatnio ujawniono, że Biała Gwiazda pracuje nad kolejnymi transferami. Na jej celowniku znalazł się skrzydłowy Makana Aiko oraz środkowy pomocnik, co ujawnił Paweł Pyszkiewicz z redakcji TVP Sport.

W tym przypadku mowa o 23-letnim Gabrielu Sandbergu. Szwed ostatnio występował na drugim poziomie rozgrywkowym w rodzimym kraju. Jest związany kontraktem z IK Oddevold, więc Wisła musiałaby za niego zapłacić. Dziennikarz informuje też, że zawodnik wzbudza konkretne zainteresowanie również wśród innych klubów, a krakowianie musieliby rywalizować o niego z Hacken czy SV Ried.

Spróbuję przełamać impas nazwiskowy z ostatnich dni ;). Wisła Kraków interesuje się 23-letnim środkowym pomocnikiem ze Szwecji Gabrielem Sandbergiem. Temat nieoczywisty, bo zawodnik Oddevold ma kontrakt ważny do końca 2027 roku. Ale mierzy 188 cm, więc może warto spróbować 😄 — Paweł Pyszkiewicz (@ppyszkiewicz) July 4, 2026

Na dzisiaj trudno przewidzieć, jak zakończy się ten temat. Sandberg rozegrał w szwedzkiej drugiej lidze 12 spotkań i strzelił cztery bramki. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 300 tysięcy euro.

Wisła poszukuje nowego pomocnika, choć zatrzymała tego lata Marca Carbo oraz Jamesa Igbekeme. Obu zawodnikom wygasały kontrakty, natomiast klub postanowił je przedłużyć. W drużynie pozostaje też Kacper Duda czy Ervin Omić, a z wypożyczenia do Włoch powrócił Wiktor Staszak.

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