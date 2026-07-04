Wisła Kraków zainteresowana pomocnikiem. Poważna konkurencja

11:25, 4. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Paweł Pyszkiewicz

Wisła Kraków kontynuuje transferową ofensywę. Na jej celowniku znajduje się pomocnik, o czym informuje Paweł Pyszkiewicz. W grze o Gabriela Sandberga są też inne kluby.

Vullnet Basha (w środku)
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fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Vullnet Basha (w środku)

Wisła zainteresowana pomocnikiem ze Szwecji

Wisła Kraków kontynuuje przygotowania do nowego sezonu. Po czterech latach wróciła do Ekstraklasy i liczy, że od razu uda jej się wywalczyć coś więcej. Do tej pory sprowadziła dwóch nowych zawodników – Maxence’a Maissoneuve’a oraz Marcela Łubika. Potrzeb jest więcej, o czym klub zdaje sobie sprawę. Ostatnio ujawniono, że Biała Gwiazda pracuje nad kolejnymi transferami. Na jej celowniku znalazł się skrzydłowy Makana Aiko oraz środkowy pomocnik, co ujawnił Paweł Pyszkiewicz z redakcji TVP Sport.

W tym przypadku mowa o 23-letnim Gabrielu Sandbergu. Szwed ostatnio występował na drugim poziomie rozgrywkowym w rodzimym kraju. Jest związany kontraktem z IK Oddevold, więc Wisła musiałaby za niego zapłacić. Dziennikarz informuje też, że zawodnik wzbudza konkretne zainteresowanie również wśród innych klubów, a krakowianie musieliby rywalizować o niego z Hacken czy SV Ried.

Na dzisiaj trudno przewidzieć, jak zakończy się ten temat. Sandberg rozegrał w szwedzkiej drugiej lidze 12 spotkań i strzelił cztery bramki. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 300 tysięcy euro.

Wisła poszukuje nowego pomocnika, choć zatrzymała tego lata Marca Carbo oraz Jamesa Igbekeme. Obu zawodnikom wygasały kontrakty, natomiast klub postanowił je przedłużyć. W drużynie pozostaje też Kacper Duda czy Ervin Omić, a z wypożyczenia do Włoch powrócił Wiktor Staszak.

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