FC Barcelona rozważa sprzedaż pomocnika. Konkretny kierunek transferu

PressFocus Na zdjęciu: Hansi Flick

Marc Casado może opuścić Barcelonę. Al-Hilal naciska na transfer

FC Barcelona pracuje nad przyszłością Marca Casado. Jak informuje „Marca”, najmocniej o pozyskanie 22-letniego pomocnika zabiega obecnie Al-Hilal, które chce sprowadzić zawodnika jeszcze w trakcie letniego okna transferowego.

Choć hiszpański pomocnik uchodzi za jeden z ciekawszych produktów La Masii, jego perspektywy na regularną grę w nadchodzącym sezonie znacząco się skomplikowały. Pod wodzą Hansiego Flicka konkurencja w środku pola ma być jeszcze większa. Do pełnej dyspozycji wracają Gavi oraz Marc Bernal.

Według hiszpańskich mediów, Duma Katalonii oraz Casado już kilka tygodni temu doszli do wniosku, że transfer może być najlepszym rozwiązaniem. Zadanie znalezienia nowego klubu otrzymał agent Jorge Mendes.

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Na ten moment najbardziej konkretna propozycja napłynęła z Arabii Saudyjskiej. Al-Hilal przedstawiło najatrakcyjniejszą ofertę. Mimo korzystnych warunków finansowych, Casado nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Pomocnik analizuje, czy przeprowadzka do Saudi Pro League będzie właściwym krokiem na obecnym etapie kariery.

Z jednej strony kuszące są zarobki, a z drugiej zawodnik wciąż bierze pod uwagę możliwość pozostania w Europie. Sytuację zawodnika monitoruje również kilka klubów. Wśród zainteresowanych wymienia się przede wszystkim AC Milan, który szuka wzmocnień do środka pola. Wcześniej zainteresowanie wykazywało także Atletico Madryt, choć w ostatnich tygodniach temat wyraźnie wyhamował.