Kanada – Maroko: czas na rewanż z poprzedniego mundialu

Reprezentacja Kanada zagra z Maroko w meczu 1/8 finału mistrzostw świata 2026. Drużyna Jessego Marscha w sobotę (4 lipca) o godz. 19:00 powalczy o awans do ćwierćfinału.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jonathan David

Kanada gra z Marokiem

Na stadionie NRG w Houston w sobotnie popołudnie dojdzie do jednego z ciekawszych meczów 1/8 finału mistrzostw świata 2026. Reprezentacja Kanady spróbuje zrewanżować się za bolesne wspomnienia z 2022 roku, mierząc się z rozpędzoną ekipą Maroka.

Współgospodarze turnieju już zapisali się w historii, awansując do fazy pucharowej mundialu. W 1/16 finału pokonali Republikę Południowej Afryki (1:0) po golu Stephena Eustaquio w 92. minucie. Z kolei Lwy Atlasu po raz kolejny udowadniają, że sukces sprzed czterech lat nie był przypadkiem.

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Po pamiętnym półfinale MŚ 2022 Marokańczycy utrzymują wysoki poziom. W 1/16 finału wyeliminowali Holandię w serii rzutów karnych, stając się pierwszą afrykańską reprezentacją, która wygrała mecze fazy pucharowej na dwóch kolejnych mundialach. W starciu z Oranje zanotowała ponad 800 podań, konsekwentnie kontrolując tempo spotkania przez długie fragmenty.

Oba zespoły mają również wspólne wspomnienia z mundialu 2022, kiedy Maroko pokonało Kanadę 2:1 w fazie grupowej. Tamto spotkanie zakończyło marzenia Kanady o awansie. Stawką sobotniego starcia będzie awans do ćwierćfinału, gdzie czeka już zwycięzca meczu Francja – Paragwaj.

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Przewidywane składy na mecz Kanada – Maroko:

Kanada: Crepeau – Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea – Buchanan, Saliba, Eustaquio, Shaffelburg – David, Oluwaseyi

Maroko: Bono – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – El Aynaoui, Bouaddi – Diaz, Ounahi, El Khannouss – Saibari

Mecz Kanada – Maroko będzie transmitowany w telewizji na antenach TVP 1, TVP Sport, a także w internecie w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP.