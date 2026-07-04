Wisła Kraków rusza po skrzydłowego. Francuz na celowniku Białej Gwiazdy

Wisła Kraków umieściła na liście życzeń Makana Aiko, który opuścił portugalski CD Tondela - podaje "TVP Sport". Francuski skrzydłowy ma za sobą również występy w holenderskiej Eredivisie.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Makan Aiko na radarze Wisły Kraków

Wisła Kraków po czterech latach przerwy wróciła do PKO BP Ekstraklasy. W poprzednim sezonie Biała Gwiazda okazała się najlepsza w rozgrywkach Betclic 1. Ligi. Do zespołu prowadzonego przez Mariusza Jopa dołączyli już bramkarz Marcel Łubik, który został wypożyczony z Augsburga, a także obrońca Maxence Maisonneuve z La Louviere. Krakowski klub nie ukrywa jednak, że wciąż szuka wzmocnień, szczególnie na skrzydłach.

Jak ujawnił Mateusz Miga z „TVP Sport”, w kręgu zainteresowań Białej Gwiazdy znajduje się Makan Aiko. 25-letni francuski skrzydłowy przez ostatnie pół roku występował w Portugalii w barwach CD Tondela, gdzie rozegrał 18 meczów, zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty.

Wcześniej Aiko był związany z Fortuną Sittard, gdzie zebrał doświadczenie na poziomie Eredivisie. W lidze holenderskiej wystąpił łącznie w 35 spotkaniach. Najdłużej reprezentował jednak barwy Le Mans. Na trzecim poziomie rozgrywkowym we Francji rozegrał 55 meczów.

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Zawodnik ma być dostępny bez kwoty odstępnego. Według portalu Transfermarkt.de, jego wartość szacowana jest na 900 tysięcy euro. Gdyby transfer doszedł do skutku, Aiko miałby rywalizować o miejsce w składzie z Maciejem Kuziemką oraz Marko Boziciem

Pierwszy mecz po powrocie do elity krakowski klub rozegra przy Reymonta, a rywalem będzie GKS Katowice. Spotkanie zaplanowano na niedzielę, 26 lipca o godzinie 20:15.