Korona Kielce szaleje. Dwa kolejne transfery! [NOWE INFORMACJE]

Igor Jakubowski/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Korony Kielce

Korona idzie jak burza

Korona Kielce wyrasta na jednego z głównych „rekinów” tego okienka transferowego. Najpierw kielczanie przeprowadzili głośny transfer Patrika Hellebranda, wykupując go niespodziewanie z Górnika Zabrze, ale na na tym nie koniec. Dyrektor Paweł Golański otrzymał od właściciela klubu duże możliwości i z nich skorzysta.

Mosór i Jakubczyk w drodze

Nowym piłkarzem Korony Kielce zostanie Ariel Mosór, który zamieni Raków Częstochowa właśnie na Koronę Jako pierwszy poinformował o tym Tadeusz Danisz, dziennikarz ze Śląska. Według naszych informacji piłkarz będzie kosztował pół miliona euro i podpisze umowę do lata 2030 roku.

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Na tym jednak nie koniec. Z naszych informacji wynika, że do Korony przeniesie się też Kamil Jakubczyk z Arki Gdynia. O Jakubczyku mówiło się w kontekście kilku innych klubów, jak choćby Jagiellonii Białystok czy Widzewa Łódź, ale ostatecznie ma trafić do Kielc! To też byłoby na swój sposób sporą niespodzianką.