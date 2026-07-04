Kanada – Maroko: przewidywane składy. Gwiazdor wrócił do gry

Reprezentacja Kanady zmierzy się z Marokiem w meczu 1/8 finału MŚ 2026. Sprawdź, w jakich składach obie drużyny rozpoczną spotkanie w Houston.

Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Ismael Saibari

Składy na mecz Kanada – Maroko

Na stadionie NRG w Houston reprezentacja Kanady zmierzy się z Marokiem w ramach1/8 finału mistrzostw świata 2026. Stawką jest awans do ćwierćfinału i starcie ze zwycięzcą pary Francja – Paragwaj. Obie drużyny przystępują do spotkania w niemal optymalnych zestawieniach.

W kanadyjskim obozie najwięcej uwagi przyciąga sytuacja Alphonso Daviesa. Gwiazda reprezentacji wróciła do gry w meczu z Republiką Południowej Afryki, wchodząc z ławki na ostatnie 15 minut. Był to jego pierwszy występ w kadrze od marca 2025 roku.

Selekcjoner Jesse Marsch nie wykluczył, że Davies może nawet rozpocząć spotkanie z Lwami Atlasu w wyjściowym składzie, choć bardziej bezpieczną opcją na lewej stronie defensywy pozostaje Richie Laryea.

W drużynie Maroka największe obawy dotyczyły stanu zdrowia Chadiego Riady. Środkowy obrońca Crystal Palace został zmieniony w meczu z Holandią w 75. minucie. Jednak 23-latek szybko wrócił do treningów i jest gotowy do gry.

Kanada – Maroko: prawdopodobne składy:

Kanada: Crepeau – Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea – Buchanan, Saliba, Eustaquio, Shaffelburg – David, Oluwaseyi

Maroko: Bono – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – El Aynaoui, Bouaddi – Diaz, Ounahi, El Khannouss – Saibari