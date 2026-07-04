Kanada – Maroko: przewidywane składy. Gwiazdor wrócił do gry

12:20, 4. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Kanady zmierzy się z Marokiem w meczu 1/8 finału MŚ 2026. Sprawdź, w jakich składach obie drużyny rozpoczną spotkanie w Houston.

Ismael Saibari
Obserwuj nas w
Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Ismael Saibari

Składy na mecz Kanada – Maroko

Na stadionie NRG w Houston reprezentacja Kanady zmierzy się z Marokiem w ramach1/8 finału mistrzostw świata 2026. Stawką jest awans do ćwierćfinału i starcie ze zwycięzcą pary Francja – Paragwaj. Obie drużyny przystępują do spotkania w niemal optymalnych zestawieniach.

W kanadyjskim obozie najwięcej uwagi przyciąga sytuacja Alphonso Daviesa. Gwiazda reprezentacji wróciła do gry w meczu z Republiką Południowej Afryki, wchodząc z ławki na ostatnie 15 minut. Był to jego pierwszy występ w kadrze od marca 2025 roku.

Selekcjoner Jesse Marsch nie wykluczył, że Davies może nawet rozpocząć spotkanie z Lwami Atlasu w wyjściowym składzie, choć bardziej bezpieczną opcją na lewej stronie defensywy pozostaje Richie Laryea.

W drużynie Maroka największe obawy dotyczyły stanu zdrowia Chadiego Riady. Środkowy obrońca Crystal Palace został zmieniony w meczu z Holandią w 75. minucie. Jednak 23-latek szybko wrócił do treningów i jest gotowy do gry.

Kanada – Maroko: prawdopodobne składy:

Kanada: Crepeau – Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea – Buchanan, Saliba, Eustaquio, Shaffelburg – David, Oluwaseyi

Maroko: Bono – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – El Aynaoui, Bouaddi – Diaz, Ounahi, El Khannouss – Saibari

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości