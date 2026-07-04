Korona Kielce chce napastnika. To byłby transferowy hit

09:31, 4. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Przegląd Sportowy Onet

Korona Kielce jest zainteresowana Dawidem Kownackim z Werderu Brema - informuje "Przegląd Sportowy Onet". Niemiecki klub ma być gotowy do podjęcia rozmów w sprawie transferu napastnika.

Jacek Zieliński
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Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Dawid Kownacki w kręgu zainteresowań Korony Kielce

Korona Kielce w letnim oknie transferowym sprowadziła Patrika Hellebranda z Górnika Zabrze za 1,7 mln euro. Ponadto Żółto-Czerwoni zdecydowali się na przedłużenie kontraktów z Mariuszem Stępińskim, Martinem Remaclem oraz Nono. Na radarze Kielczan pozostają m.in. Kamil Jakubczyk z Arki Gdynia oraz Ariel Mosór z Rakowa Częstochowa.

Z informacji „Przeglądu Sportowego Onet” wynika, że Korona poważnie rozważa sprowadzenie Dawida Kownackiego, obecnie zawodnika Werderu Brema. Napastnik w minionym sezonie przebywał na wypożyczeniu w Hercie Berlin, gdzie występował na zapleczu Bundesligi.

29-letni snajper w 21 spotkaniach zdobył pięć bramek i zanotował dwie asysty. Wcześniej był również wypożyczony do Fortuny Düsseldorf. – W Bremie nie ukrywają, że jeżeli pojawi się chętny, który widzi u siebie tego zawodnika, usiądą do rozmów. Trzy mln euro, które miała wpłacić Hertha, dziś może wydawać się zbyt wysoką kwotą, ale w Werderze są gotowi negocjować – czytamy.

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Kownacki jest wychowankiem Lecha Poznań, z którego w 2017 roku przeniósł się do włoskiej Sampdorii za 4 miliony euro. W kolejnych latach regularnie trafiał na wypożyczenia, a rundę wiosenną sezonu 2021/2022 spędził ponownie w Poznaniu. Obecnie jego kontrakt z Werdere obowiązuje do czerwca 2027 roku.

Korona pod wodzą Jacka Zielińskiego rozpocznie nowy sezon w PKO BP Ekstraklasie od wyjazdowego starcia z Jagiellonią Białystok. Pierwszy domowy mecz Kielczanie zagrają na początku sierpnia z Górnikiem Zabrze.

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