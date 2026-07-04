Richarlison łączony z nowym klubem. Rozmowy już trwają

11:15, 4. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Yagiz Sabuncuoglu

Richarlison może tego lata rozstać się z Tottenhamem Hotspur. Brazylijski napastnik znalazł się w kręgu zainteresowań tureckiego giganta Fenerbahce - przekazał Yagiz Sabuncuoglu.

Richarlison
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Richarlison

Fenerbahce poluje na Richarlisona

Richarlison trafił do Tottenhamu Hotspur z Evertonu latem 2022 roku w transakcji wartej około 60 milionów euro, łącznie z bonusami. Od tamtej pory jego pobyt w północnym Londynie był jednak mocno nierówny, głównie z powodu problemów zdrowotnych i niestabilnej formy.

W zakończonym sezonie 29-letni Brazylijczyk zdobył 11 bramek w 32 występach w Premier League. Dodatkowo jego sytuację komplikuje kontrakt. Do jego wygaśnięcia pozostało zaledwie 12 miesięcy, a rozmowy w sprawie przedłużenia umowy nie przynoszą przełomu.

Władze Tottenhamu zaczynają więc rozważać sprzedaż napastnika, by uniknąć ryzyka odejścia za darmo. Według tureckiego dziennikarza Yagiza Sabuncuoglu, kilka klubów z Turcji złożyło już oficjalne zapytania w sprawie Brazylijczyka. Nie wszystkie zainteresowane zespoły zostały ujawnione, jednak najczęściej w tym kontekście wymienia się Fenerbahce.

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Co więcej, pojawiły się informacje, że przedstawiciele Fenerbahce mieli przebywać w Londynie, co może świadczyć o przyspieszeniu rozmów transferowych. Termin wywołał duże poruszenie w tureckich mediach i wśród kibiców. Fenerbahce przygotowuje się do bardzo aktywnego okna transferowego po sezonie, w którym minimalnie przegrało walkę o mistrzostwo kraju.

W ostatnich dniach turecki gigant dopiął porozumienie w sprawie transferu Nathan Ake z Manchesteru City. Obecnie portal Transfermarkt.de wycenia Richarlisona na 25 mln euro. Łącznie w Premier League napastnik zdobył 75 bramek w 275 spotkaniach.

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