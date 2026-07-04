Francuski walec wraca do gry. Przewidywane składy na mecz Paragwaj – Francja

Francja w sobotnią noc będzie walczyć o ćwierćfinał mistrzostw świata. Zmierzy się z Paragwajem. Przedstawiamy prognozowane składy na to spotkanie.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Francji

Mbappe i Olise kontra pogromcy reprezentacji Niemiec

Reprezentacja Francji to główny faworyt do zdobycia mistrzostw świata. Była nim już przed turniejem, a dotychczasowe występy tylko potwierdziły, że dysponuje niesamowitym potencjałem w ofensywie. W 1/16 finału rozbiła Szwecję 3-0, a teraz czeka ją rywalizacja z Paragwajem. Nie może jednak zlekceważyć rywala, który dopiero co wyeliminował Niemców.

Francuzi oczywiście mają po swojej stronie jakość piłkarską, natomiast Paragwaj pokazał w poprzedniej rundzie, że potrafi skutecznie bronić, a o awansie zadecydował konkurs jedenastek.

Didier Deschamps nie powinien kombinować z zestawieniem wyjściowej jedenastki. Nieobecny w tym meczu będzie Aurelien Tchouameni, którego raczej zastąpi Manu Kone. W starciu ze Szwecją swoją szansę wykorzystał Bradley Barcola, który najprawdopodobniej utrzyma miejsce w wyjściowej jedenastce i uzupełni zabójczy ofensywny kwartet.

Mecz Paragwaj – Francja rozpocznie się w sobotę 4 lipca o godzinie 23:00.

Przewidywane składy na mecz Paragwaj – Francja

Paragwaj: Gill – Caceres, Gomez, Canale, Alonso – Almiron, Gomez, Cubas, Galarza – Enciso, Avalos

Francja: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Digne – Rabiot, Kone – Dembele, Olise, Barcola – Mbappe

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