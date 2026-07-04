Real Madryt zaplanował transfer gwiazdy w miejsce Viniciusa

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Vinicius Junior

Haaland w miejsce Viniciusa? To wymarzony ruch Realu

Real Madryt w dalszym ciągu nie jest pewny, jaka przyszłość czeka Viniciusa Juniora. Skrzydłowy obecnie błyszczy na mistrzostwach świata i prowadzi reprezentację Brazylii do kolejnych zwycięstw. Choć on sam deklaruje swoje przywiązanie do hiszpańskiego giganta i nie mówi nic na temat potencjalnego odejścia, fakty są takie, że jego umowa wygasa już w połowie 2027 roku. Do tej pory strony nie dogadały się w sprawie przedłużenia – zawodnik oczekiwał zbyt dużego wynagrodzenia, więc rozmowy zostały wstrzymane.

Zarówno Vinicius, jak i Real pragną kontynuować współpracę, ale rzeczywistość może okazać się inna. Na Santiago Bernabeu przygotowują się również do jego odejścia – nie ulega wątpliwościom, że należałoby zastąpić Brazylijczyka gwiazdą światowego formatu. „El Nacional” potwierdza, że wymarzonym celem transferowym pozostaje Erling Haaland.

Norweg nie wyobraża sobie przeprowadzki do stolicy Hiszpanii, jeśli w drużynie pozostaną Kylian Mbappe oraz Vinicius. W przypadku odejścia Brazylijczyka sytuacja diametralnie się zmieni. Haaland mógłby zająć centralną pozycję w ataku, zaś Mbappe zostałby przesunięty na lewe skrzydło.

Kluczowe do wyjaśnienia są dwie kwestie – co stanie się z kontraktem Viniciusa oraz jak w Manchesterze City poradzi sobie Enzo Maresca. Haaland nie jest przekonany do tego wyboru i wątpi, że uda mu się wejść w buty Pepa Guardioli. Ewentualne niepowodzenie może więc skłonić go do zmiany otoczenia.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie