Legia wypchnie niechciany duet? Mogą trafić do jednego klubu

Legia Warszawa nie wiąże przyszłości z Claudem Goncalvesem oraz Petarem Stojanoviciem. Obaj mogą trafić do jednego klubu - informuje Piotr Kamieniecki. Duetem Wojskowych interesuje się NK Maribor.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Petar Stojanović

Legia może sprzedać Goncalvesa i Stojanovicia do jednego klubu

Legia Warszawa sprowadziła dotąd czterech piłkarzy, korzystając jedynie z transferów bezgotówkowych. Klub znalazł się w trudnej sytuacji finansowej i szuka oszczędności tam, gdzie to możliwe. Rezultatem tego jest przedwczesne rozstanie z Kacprem Urbańskim czy utrata Jeana-Pierre’a Nsame, któremu nie była w stanie zaoferować odpowiedniego wynagrodzenia.

Zmian w kadrze Legii będzie więcej. Marek Papszun wytypował już grono zawodników, na których zamierza stawiać w kolejnym sezonie. W tej grupie nie znajdują się Claude Goncalves oraz Petar Stojanović – pierwszy był już na wylocie zimą, ale nie udało się go pożegnać. Nie można wykluczyć, że tego lata trafią do jednego klubu.

O takiej możliwości informuje Piotr Kamieniecki. Jego zdaniem Goncalves i Stojanović wzbudzają zainteresowanie NK Mariboru, który mógłby faktycznie sięgnąć po duet Wojskowych. Prawy defensor był już związany z tym klubem ponad dziesięć lat temu.

NK Maribor zaczął interesować się dwoma piłkarzami Legii Warszawa. Pojawiło się zainteresowanie wobec Petera Stojanovicia oraz Claude’a Goncalvesa. @sport_tvppl — Piotr Kamieniecki (@PKamieniecki) July 4, 2026

Ani Stojanović, ani Goncalves nie zdołali podbić Warszawy. Ten pierwszy rozegrał dla Legii 26 spotkań – być może byłoby więcej, ale na przeszkodzie stanęły kwestie zdrowotne. Portugalczyk natomiast zaliczył 45 występów, ale po przyjściu Papszuna został odstawiony na boczny tor.

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