Czeski gigant chce gwiazdora Rakowa Częstochowa!

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Sparta Praga chce Jonatana Brauta Brunesa

Raków Częstochowa w nadchodzącym sezonie walczyć chce o najwyższe cele. Nikt nie ma wątpliwości, że Medaliki muszą znów włączyć się do gry o mistrzostwo Polski, a do tego zdecydowanie pokazać się w europejskich pucharach. To jednak rozgrywki PKO Ekstraklasy zdają się być dla nich kluczowe, dlatego też w trwającym okienku transferowym dokonali już kilku ciekawych wzmocnień.

Okazuje się jednak, że wkrótce dojść może do sensacyjnego wręcz odejścia. Według informacji przekazanych przez czeski serwis „iSport”, na celowniku Sparty Praga znalazł się Jonatan Braut Brunes. Gwiazdor Rakowa Częstochowa już rok temu był w kręgu zainteresowań innego czeskiego giganta, Slavii. Tym razem jednak do sprzedaży może dojść, gdyż nie jest tajemnicą, że sam Norweg chciałby spróbować swoich sił gdzie indziej, czego dowody dawał w końcówce poprzednich rozgrywek.

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Jonatan Braut Brunes w minionym sezonie rozegrał w sumie 49 spotkań, w których zdobył 26 goli oraz zanotował jedną asystę. Dorobek szesnastu goli w PKO Ekstraklasie pozwolił zostać mu jednym z czołowych strzelców ligi. Łącznie w barwach Medalików ten 25-leti gracz na koncie ma 40 trafień w 81 meczach. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 8 milionów euro.

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