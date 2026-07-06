Wdowik może zostać w Ekstraklasie. Nie chodzi o Jagiellonię

Bartłomiej Wdowik spędził miniony sezon na wypożyczeniu w Jagiellonii Białystok. Tego lata może natomiast wylądować w Widzewie Łódź. Aleksandar Vuković potwierdził na antenie "Meczyków", że jest zainteresowany tym piłkarzem.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Bartłomiej Wdowik

Widzew zainteresowany Wdowikiem. Może zostać w Ekstraklasie

Bartłomiej Wdowik latem minionego roku wrócił do Jagiellonii Białystok, z którą wcześniej zdobywał mistrzostwo Polski. Nie miał szans na wywalczenie miejsca w składzie SC Bragi, dlatego zdecydował się na wypożyczenie. Od razu wskoczył do pierwszej jedenastki zespołu Adriana Siemieńca i był liderem formacji obronnej. Białostoczanie zapewnili sobie możliwość wykupu lewego obrońcy, ale nie byli w stanie sprostać warunkom finansowym, dlatego finalnie z niego zrezygnowali. Wdowik wrócił do Portugalii, ale może tego lata ponownie zawitać do Ekstraklasy. Nie chodzi już natomiast o powrót do Jagiellonii.

Od pewnego czasu przymierza się go do Widzewa Łódź. Nie jest tajemnicą, że klub poszukuje nowego lewego obrońcy, co publicznie potwierdzają nawet jego przedstawiciele. Po sprowadzeniu Karola Świderskiego to właśnie transfer na tę pozycję jest traktowany priorytetowo. Aleksandar Vuković w programie na kanale „Meczyki” przyznał, że temat pozyskania Wdowika istnieje, a on sam jest zwolennikiem właśnie tego piłkarza.

– To jest wartościowy piłkarz, z jakością na pewno, którego też widziałbym w swoim zespole. To też nie jest jakieś odkrywcze, natomiast jest też szereg innych kwestii, od finansowych stricte przez to, jak dopasować go, do tego, co mamy i czy to będzie najlepsze rozwiązanie, więc tutaj trzeba będzie podjąć decyzję. (…) To nazwisko jest w naszych rozmowach, ale czy ta sprawa jest zaawansowana, to jeszcze bym nie decydował – przekazał szkoleniowiec Widzewa.

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