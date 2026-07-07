Motor Lublin sprzedaje zawodnika za 7 milionów euro! Chciała go też AS Roma

Motor Lublin sprzedaje Brighat Ede do Deportivo La Coruna za 7 milionów euro. Obrońcę chciała też AS Roma, ale ten ostatecznie trafi do Hiszpanii. Informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Jakubas

Bright Ede opuszcza Motor za 7 milionów euro

Motor Lublin ma przed sobą bardzo wymagające najbliższe tygodnie. Nikt nie ma aktualnie wątpliwości, że zespół, którego właścicielem jest Zbigniew Jakubas musi się wzmocnić. I to właściwie na każdej pozycji. Po zakończonym sezonie z drużyny odeszło bowiem wielu graczy i dziś właściwie trudno złożyć konkretną jedenastkę z pozostałych. W ostatnim czasie poczyniono już pierwsze ruchy – nawet dość ciekawe – ale to nadal zbyt mało.

Być może w sprowadzeniu nowych zawodników pomoże spory zarobek. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, Bright Ede na zasadzie transferu definitywnego z Motoru Lublin przenosi się do Deportivo La Coruna. 19-latek miał już podpisać kontrakt do 2031 roku. Kwota tego transferu do w sumie siedem milionów euro, co oznacza spory zastrzyk gotówki. Co ciekawe, defensora chciała na ostatnim etapie także AS Roma.

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Bright Ede w minionym sezonie rozegrał w sumie tylko 11 spotkań, w których zanotował jedną asystę. Łącznie dla Motoru Lublin ma 17 gier. Wcześniej występował w młodzieżowych zespołach Zagłębia Lubin oraz w jego akademii. 19-letni środkowy obrońca na koncie ma kilkanaście występów w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 600 tysięcy euro.

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