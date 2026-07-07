Media: Turecki gigant szykuje nową ofertę za Tomasa Bobcka

Trabzonspor przygotowuje się do złożenia nowej oferty za Tomasa Bobcka. Już wcześniej Lechia Gdańsk miała otrzymać propozycję z tego kierunku. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "DikFutbol".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Tomas Bobcek

Bobcek na celowniku Trabzonsporu

Lechia Gdańsk ma przed sobą trudne zadanie. Musi bowiem natychmiast rozpocząć wzmacnianie swojej kadry, gdyż do startu rozgrywek Betclic 1. ligi pozostało kilka tygodni, a obecnie w zespole nie ma wystarczającej jakości, żeby myśleć nawet o utrzymaniu w lidze. Dość powiedzieć, że dopiero w ostatnich dniach udało się dopiąć pozyskanie nowego trenera.

Pomóc w poprawie sytuacji Gdańszczan mogłaby sprzedaż kilku najważniejszych graczy, za których zainkasować można w sumie pewnie grube kilka milionów euro. Najwięcej rzecz jasna za Tomasa Bobcka. Król strzelców poprzedniego sezonu jest na radarze wielu klubów, a według informacji przekazanych przez serwis „DikFutbol”, chce go turecki Trabzonspor, który przygotowuje się do złożenia nowej oferty za zawodnika Lechii. Już wcześniej mówiono o zainteresowaniu z tego kierunku, choć trudno przesądzać jak faktycznie zaawansowany jest temat.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Tomas Bobcek w tym sezonie rozegrał w sumie 33 spotkania i zdobył w nich 18 goli oraz zanotował sześć asyst. To pozwoliło mu zostać królem strzelców naszej ligi. Łącznie dla ekipy z Trójmiasta 24-latek trafił 34 razy w 74 występach. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-letniego Słowaka aktualnie na 8 milionów euro.

Zobacz także: Motor Lublin sprzedaje zawodnika za 7 milionów euro! Chciała go też AS Roma