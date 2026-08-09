Maciej Rogowski/ Ball Raw Images PT/ Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Benfica – Academico Viseu: wyjściowe jedenastki

Trzecia drużyna poprzednich rozgrywek rozpoczyna ligowe zmagania w sezonie 2026/27. Benfica w swoim premierowym meczu zmierzy się z Academico Viseu, a więc wicemistrzem zaplecza Liga Portugal. Faworytem tego pojedynku są oczywiście gospodarze.

Znamy oficjalne składy na starcie na Estadio da Luz. Jakub Kamiński, który w trwającym okienku przeniósł się z 1. FC Köln do Lizbony, rozpocznie rywalizację na ławce rezerwowych. Do tej pory reprezentant Polski wystąpił w trzech starciach Orłów.

W obu meczach z St. Gallen wystąpił w podstawowym składzie, a w drugim zanotował asystę. Natomiast w potyczce z Hearts zameldował się na murawie w samej końcówce. Teraz znowu powinien wejść na boisko w drugiej połowie.

Benfica – Academico Viseu: oficjalne składy

Benfica: Samuel Soares, Alexander Bah, Tomás Araújo, Clement Lenglet, Samuel Dahl, Leandro Barreiro, Enzo Barrenechea, Gianluca Prestianni, Heorhij Sudakow, Rafa Silva, Vangelis Pavlidis

Academico Viseu: Ewerton – Nikos Michelis, Anthony Correia, Rúben Pereira, Gustavo Costa, Luís Silva, Cristian Ferreira, Robinho, Soufiane Messeguem, Lorougnon Gohi, André Clóvis