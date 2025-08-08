Juventus pracuje nad powrotem zawodnika. Jak odpowie Chelsea?

Renato Veiga może ponownie zagrać w barwach Juventusu. Według "Tuttosport" Bianconeri rozważają powrót Portugalczyka na zasadzie wypożyczenia z Chelsea.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Juventus sonduje możliwość powrotu Renato Veigi

Renato Veiga był jednym z niewielu jasnych punktów Juventusu w minionym sezonie. Portugalczyk, który dołączył do klubu z Chelsea na początku roku, zaprezentował się z bardzo dobrej strony i szybko przekonał do siebie sztab szkoleniowy. Nie dziwi więc fakt, że latem londyńczycy postanowili go zatrzymać, planując dla niego rolę zmiennika w rozbudowanej linii defensywy.

W międzyczasie Atletico Madryt sondowało możliwość sprowadzenia wszechstronnego defensora, idealnie pasującego do stylu Diego Simeone. Ostatecznie hiszpański klub zdecydował się na transfer Davida Hancko, a Portugalczyk pozostał w Chelsea. Tam jednak konkurencja w obronie jest ogromna, choć poważna kontuzja Colwilla może chwilowo wstrzymać decyzje kadrowe.

Veiga nadal utrzymuje kontakt z zawodnikami i działaczami Juventusu. Na jego profilu w mediach społecznościowych wciąż widnieje odniesienie do klubu z Turynu. Zawodnik nie ukrywa, że powrót do Juve byłby dla niego atrakcyjną opcją. Sam klub również nie wyklucza takiego scenariusza, szczególnie że trener Igor Tudor oczekuje jeszcze jednego wzmocnienia linii obrony.

W defensywie Starej Damy mają pozostać Bremer i Cabal, ale ich dyspozycja fizyczna musi zostać oceniona po kontuzjach. Jednocześnie możliwe są odejścia takich zawodników jak Kelly czy Rugani. Powrót Veigi mógłby więc znacząco ustabilizować formację obronną. Juventus analizuje opcję wypożyczenia z prawem wykupu podobnie, jak przy poprzednim transferze.

Chelsea rozpoczęła operację zmniejszenia kadry. Veiga znajduje się na liście zawodników, którzy mogą odejść, ale ostateczna decyzja może zależeć od dalszych zmian kadrowych. Jeśli tylko warunki będą odpowiednie, Stara Dama spróbuje wykorzystać okazję.

