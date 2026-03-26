Juventus po sezonie zakończy współpracę z Filipem Kosticiem. Serb wzbudza spore zainteresowanie na rynku. Defensor znalazł się na celowniku klubów z Turcji oraz Serie A - informuje Nicolo Schira.

Filip Kostić przestanie być piłkarzem Juventusu. Ogromne zainteresowanie

Juventus walczy o miejsce premiowane awansem do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Stara Dama nie jest w dobrej sytuacji, ponieważ muszą gonić rozpędzone Como. Władze klubu z Turynu już myślą o budowie składu na kolejny sezon. Przede wszystkim Bianconeri chcą pożegnać zawodników, którzy kompletnie nie są przydatni dla Luciano Spallettiego.

Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę dowiadujemy się, że Juventus podjął już pierwszą ważną decyzję kadrową. Klub postanowił, że po sezonie zakończy współpracę z Filipem Kosticiem. Wygasający kontrakt reprezentanta Serbii nie zostanie przedłużony, więc zawodnik wraz z początkiem lipca stanie się wolnym agentem.

Włoski dziennikarz zaznacza też, że Filip Kostić nie będzie miał problemu ze znalezieniem sobie nowego pracodawcy. Po defensora ustawiła się bowiem kolejka chętnych. Serb znalazł się w kręgu zainteresowań klubów z Turcji oraz Serie A. Poznaliśmy nawet nazwy zespołów z Italii, które chcą piłkarza Bianconerich. A są to Como, Genoa oraz Cagliari Calcio.

Filip Kostić w obecnym sezonie rozegrał 23 spotkania w koszulce Juventusu. Serbski obrońca zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.