Coraz większa frustracja Alvareza. Barcelona może wykorzystać sytuację

15:51, 19. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Źródło: Diario SPORT

Julian Alvarez coraz częściej okazuje frustrację decyzjami Diego Simeone. Na dodatek Atletico Madryt w sobotę przegrało finał Pucharu Króla. Argentyńczyk może rozważać transfer do FC Barcelony - informuje "Diario SPORT".

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Julian Alvarez w konflikcie z Diego Simeone? FC Barcelona już się czai

Sobota nie okazała się szczęśliwa dla Juliana Alvareza i spółki. Atletico Madryt przegrało bowiem po rzutach karnych z Realem Sociedad w finale Pucharu Króla. Tymczasem po spotkaniu napływają do nas bardzo ciekawe wieści związane z argentyńskim snajperem. „Diario SPORT” przekazuje, że u mistrza świata rośnie frustracja związana z decyzjami Diego Simeone.

Wspomniane źródło zaznacza, że Julian Alvarez już kilkukrotnie dawał do zrozumienia szkoleniowcowi, że jest niezadowolony. Taka sytuacja sprawia, że jest coraz większa szansa na odejście Argentyńczyka z Atletico Madryt. Jak wiemy, FC Barcelona poważnie interesuje się mistrzem świata i może wykorzystać całą sytuację, aby sprowadzić go do siebie.

FC Barcelona jednak nie jest jedynym zespołem, które widzi u siebie Juliana Alvareza. Napastnik Atletico Madryt znajduje się również w kręgu zainteresowań Arsenalu. Na ten moment trudno przewidzieć, w którym zespole będzie od sierpnia występował Argentyńczyk. Rywalizacja o transfer zapowiada się niezwykle interesująco.

Julian Alvarez w trwającej kampanii rozegrał 47 spotkań w koszulce Atletico Madryt. Reprezentant Argentyny zdołał zgromadzić na swoim koncie 19 trafień, a także zaliczył dziewięć asyst.

