„Gdyby Robert Lewandowski zadzwonił, powiedziałbym mu żeby nie szedł do tego klubu”

Robert Lewandowski

Juventus lepszą opcją od Milanu dla Lewandowskiego?!

Przyszłość Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony wzbudza wielkie emocje. W ostatnich dniach w temacie Polaka dzieje się sporo, a właściwie cały czas pojawia się zainteresowanie nowych ekip. Wiadomo, że Duma Katalonii zaproponowała mu nowy kontrakt, ale napastnik nie do końca jest zadowolony z warunków finansowych tej oferty. Dlatego chętniej może skorzystać z innych opcji.

Szczególne zainteresowanie wyrażają ekipy z Serie A. Media poinformowały właśnie, że agent Roberta Lewandowskiego, Pini Zahavi, uda się na rozmowy do Juventusu. To może oznaczać, że w tym kierunku spogląda Polak. Jednak także AC Milan ma być chętny na gracza Barcelony. Ciekawy wybór zarekomendował napastnikowi Mateusz Święcicki w programie „Pogadajmy o piłce”.

– Gdyby Robert Lewandowski miał mój numer i zadzwonił z pytaniem, czy ma iść do Juventusu, czy Milanu, to Milanu bym mu nie rekomendował, mimo że najbliżej mi do tego klubu – powiedział Mateusz Święcicki z „Eleven Sports” na antenie „Meczyków”.

– Robert Lewandowski musi grać w zespole, który kreuje, jest na fali wznoszącej i ma trenera, który słynie z ofensywnej piłki. Juventus byłby w stanie zagwarantować Polakowi takie pieniądze, które nie byłyby dla niego rozczarowaniem. Czy w Milanie można na to liczyć? Nie – dodał.

Robert Lewandowski w tym sezonie zdobył w sumie 17 goli oraz zanotował trzy asysty w 40 meczach. Łącznie 37-letni napastnik dla Dumy Katalonii ma 187 występów i blisko 120 goli. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na osiem milionów euro.

