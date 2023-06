PressFocus Na zdjęciu: Jorginho

Lazio postara się latem sprowadzić Jorginho

Sam Maurizio Sarri kusi byłego podopiecznego

Władze stołecznego klubu już pracują nad spełnieniem żądań Włoch

Jorginho zostanie piłkarzem Lazio?

Z informacji przekazanych przez dziennik “La Gazzetta dello Sport” wynika, że Lazio jest gotowe sprowadzić latem Jorginho. Mistrza Europy kusi możliwość współpracy z Maurizio Sarrim, który w przeszłości trenował go w Napoli. Szefostwo popularnych “Biancocelestich” już pracują nad finansami, aby spełnić żądania włoskiego pomocnika.

Jorginho zimą zamienił Chelsea na Arsenal. Włoski dziennik twierdzi, że “Kanonierzy” będą wkrótce poważnie dyskutowali na temat przyszłości Włocha i wydaje się, że są gotowi latem rozważyć jego sprzedaż. Wicemistrzowie Anglii mogą zaakceptować ofertę podobną do tej, jaką zainwestowali w 32-latka pół roku temu, czyli 13.5 miliona euro.

Największy problem dla Lazio może stanowić pensja Jorginho. Bowiem Włoch obecnie w Arsenalu zarabia 6.5 miliona euro rocznie. Władze stołecznego klubu są gotowi zaoferować włoskiemu pomocnikowi niższe zarobki, ale z długoletnim kontraktem, co może przekonać go do zaakceptować oferty.

