Leicester City po spadku z Premier League czeka poważna przebudowa. Do odejścia szykuje się James Maddison, na którym Lisy chcą zarobić gigantyczne pieniądze.

fot. PressFocus Na zdjęciu: James Maddison

Leicester City po spadku z Premier League pożegna się z największymi gwiazdami

Do odejścia szykuje się James Maddison, generujący bardzo duże zainteresowanie

Lisy oczekują za reprezentanta Anglii kwoty w okolicach 50 milionów funtów

Wielka kwota nie odstraszy gigantów

Leicester City zakończyło sezon 2022/2023 sensacyjnym spadkiem z Premier League. W szeregach Lisów nie brakuje jakościowych graczy, których latem czekają przeprowadzki. Zespół opuścił już Youri Tielemans, który po wygaśnięciu kontraktu trafił na rynek wolnych zawodników.

Do odejścia przygotowuje się także James Maddison, który zakomunikował już władze klubu o swoich zamiarach. Anglik generuje ogromne zainteresowanie, które objawia się głównie w Londynie. W tej chwili głównym kandydatem do pozyskania go jest Tottenham, choć Arsenal również rozważa taką opcję.

Nie ulega wątpliwościom, że Leicester City ze swoją gwiazdą za bezcen się nie pożegna. Simon Phillips twierdzi, że żądana kwota transferu wynosi aż 50 milionów funtów.

Byłby to dla Lisów gigantyczny zastrzyk gotówki, który niewątpliwie przyda się w szybkim powrocie do Premier League.

