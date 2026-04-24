Atletico rusza po Brazylijczyka. W grze 45 milionów euro

Atletico w letnim okienku transferowym spróbuje wzmocnić linię pomocy. Madrytczycy liczą na pozyskanie Edersona z Atalanty, ale już znaleźli alternatywę. Nazwisko zawodnika z Premier League ujawnia Ben Jacobs.

Atletico z transferem z Premier League?

Gdzie w przyszłym sezonie zagra Ederson? Brazylijczyk chce zmienić klubowe barwy i osiągnął już porozumienie z Atletico. Jednak Rojiblancos są dalecy od finalizacji rozmów z Atalantą. To zmusiło Madrytczyków do rozpoczęcia poszukiwań alternatyw dla 26-latka.

Jednym z potencjalnych wzmocnień stołecznej ekipy jest Joao Gomes. Atletico obserwuje dziesięciokrotnego reprezentanta Brazylii co najmniej od kilku miesięcy, ale teraz zamierza zintensyfikować działania. 25-latek jest wyceniany przez Wolverhampton Wanderers na 40 milionów euro, a więc na około 45 milionów euro.

Wychowanek Flamengo w tym sezonie rozegrał 37 meczów, w których strzelił jednego gola i zanotował trzy asysty. Na Molineux Stadium przeniósł się w styczniu 2023 roku za blisko 19 milionów euro. Od tej pory zapisał na swoim koncie 126 spotkań w koszulce Wilków.

Joao Gomes jest związany z Wolves umową ważną do 30 czerwca 2030 roku. Spadek ekipy z West Midlands z Premier League najprawdopodobniej będzie oznaczał koniec przygody Brazylijczyka w klubie.