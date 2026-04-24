Grzelak zdradził, jak ma wyglądać Cracovia pod jego wodzą

Bartosz Grzelak został oficjalnie zaprezentowany jako nowy trener Cracovii. Na konferencji prasowej mówił o tym, jak ma wyglądać jego zespół. W pierwszych dniach skupił się na grze w obronie.

Piłkarze Cracovii

Grzelak zaprezentowany jako nowy trener Cracovii

Kilka dni temu Cracovia poinformowała w mediach społecznościowych, że Bartosz Grzelak został nowym trenerem pierwszego zespołu. Oficjalna prezentacja odbyła się jednak dopiero w piątek, czyli dzień przed meczem z Pogonią Szczecin. Urodzony w Polsce, ale posiadający szwedzkie obywatelstwo trener opowiadał m.in. o swoich pomysłach na grę zespołu, a także pierwszych dniach pracy.

Grzelak podkreślał, że zamierza wprowadzić większą dyscyplinę w grze w obronie. Dodał również, że w pierwszych dniach podczas treningów drużyna poświęciła dużo czasu na pracę nad stałymi fragmentami gry. Jednocześnie podkreślał, że skupia się na walce o utrzymanie, ale nie zapomina myśleć o długofalowym procesie.

– Chodzi o to by pracować w lepszej strukturze. Mam szacunek do trenera Elsnera, ale chcę ją trochę zmienić, by mieć większą dyscyplinę w defensywie. Są możliwości, by grać szybciej do przodu, więcej atakować. Jestem cztery dni, ale czeka nas praca długofalowa, tak czuję. Moim zadaniem jest zrobić tyle, ile możliwe w pięciu meczach, myślę też długofalowe – powiedział Bartosz Grzelak.

– W pierwszych dniach położyliśmy nacisk na strukturę defensywną, by zawodnicy czuli odpowiedzialność za zasady w obronie, by stworzyć nowa energię. Musimy poruszać się bardziej do przodu, brakowało mi tego. Lubię jak zespół gra wertykalny futbol. Pracujemy nad stałymi fragmentami – mówił trener Cracovii, cytowany przez Gazetę Krakowską.

Debiut nowego trenera przypada na sobotnie spotkanie Cracovii z Pogonią Szczecin. Obecnie zespół Pasów zajmuje 13. miejsce w tabeli. Nad strefą spadkową mają tylko 3 oczka przewagi. Do końca sezonu pozostało pięć meczów.