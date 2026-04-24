Lamine Yamal bezkonkurencyjny w La Lidze. Odebrał nagrodę

Lamine Yamal został wybrany najlepszym piłkarzem miesiąca w La Lidze. 18-letni skrzydłowy wygrał w głosowaniu, pokonując m.in. Vedata Muriqiego z Mallorki.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

La Liga. Lamine Yamal najlepszym piłkarzem kwietnia

Lamine Yamal bez wątpienia jest jednym z najbardziej decydujących zawodników Barcelony w tym sezonie. 18-letni skrzydłowy, mimo młodego wieku, odgrywa kluczową rolę w zespole Blaugrany, co potwierdził również w kwietniu na boiskach La Ligi. Atakujący został właśnie wybrany najlepszym piłkarzem miesiąca w całej hiszpańskiej ekstraklasie.

Zawodnik Barcelony w głosowaniu kibiców pokonał Vedata Muriqiego z Mallorki, Carlosa Solera z Realu Sociedad, Lucasa Boye z Deportivo Alavés oraz Fede Vinasa z Realu Oviedo. To już trzeci raz, kiedy Yamal sięgnął po wspomniane wyróżnienie w trwającej kampanii.

25-krotny reprezentant Hiszpanii w kwietniu zdobył dwie bramki i zanotował dwie asysty, przyczyniając się do znakomitych rezultatów swojej drużyny. Dzięki świetnym wynikom ekipa prowadzona przez Hansiego Flicka jest już bliska obrony tytułu mistrzowskiego.

Warto dodać, że Lamine Yamal nie pomoże Barcelonie w pozostałych kilku kolejkach La Ligi, ponieważ nabawił się kontuzji mięśnia dwugłowego lewej nogi. Celem młodego skrzydłowego jest powrót do pełnej sprawności na mistrzostwa świata. Mundial odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku w dniach od 11 czerwca do 19 lipca.