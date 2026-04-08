Tottenham wziął pod lupę zawodnika Manchesteru City

James Trafford celem transferowym Tottenhamu Hotspur

James Trafford nie może liczyć na regularną grę w podstawowym składzie Manchesteru City. Niekwestionowanym numerem jeden między słupkami zespołu Obywateli jest bowiem Gianluigi Donnarumma. Młodszy Anglik występuje głównie w rozgrywkach pucharowych, co z pewnością nie jest dla niego satysfakcjonujące. Dlatego 23-letni bramkarz coraz poważniej zastanawia się nad swoją przyszłością i możliwą zmianą otoczenia.

Jak czytamy w brytyjskiej gazecie „The Sun”, jednym z klubów zainteresowanych sprowadzeniem Trafforda jest Tottenham Hotspur. Koguty szukają nowego golkipera w związku z niepewnymi losami Guglielmo Vicario oraz Antonina Kinsky’ego.

Drużyna Roberto De Zerbiego najpierw musi jednak utrzymać się w Premier League, ponieważ w przypadku spadku raczej nie zdoła przekonać zawodnika do transferu. Obecnie ekipa Spurs ma na swoim koncie 30 punktów i zajmuje 17. miejsce w tabeli.

James Trafford jest wychowankiem Manchesteru City, z którym był związany już w latach 2015-2023. Przed obecnym sezonem zdecydował się na powrót do macierzystego klubu, przechodząc do zespołu The Citizens z Burnley FC za ponad 30 milionów funtów. W aktualnej kampanii rozegrał 14 spotkań, wpuścił 10 goli i zachował 7 czystych kont. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, a serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 25 milionów euro.