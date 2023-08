IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Ivan Fresneda

Ivan Fresneda zaakceptował ofertę Sportingu Lizbona

Transfer Hiszpana wkrótce zostanie potwierdzony

Zawodnik wcześniej był w kręgu zainteresowań FC Barcelony oraz Borussii Dortmund

Ivan Fresneda zostanie zawodnikiem Sportingu Lizbona

Z informacji przekazanych przez portal “A Bola” wynika, że Ivan Fresneda wzmocni defensywę Sportingu Lizbona. Hiszpański defensor, reprezentujący jeszcze Real Valladolid, w ostatnich dniach prowadził zaawansowane negocjacje i ponoć w piątkowy poranek oficjalnie zaakceptował ofertę portugalskiego klubu.

Przeprowadzka Ivana Fresnedy do Sportingu oznacza, że Borussia Dortmund oraz FC Barcelona muszą obejść się smakiem. Oba kluby walczyły o angaż 18-latka, ale do gry wkroczyli Portugalczycy i to oni przekonali piłkarza do transferu.

Ivan Fresneda to wychowanek Realu Madryt, który jednak od niemal trzech lat związany jest już z akademią Realu Valladolid. Poprzedni sezon rozpoczął jeszcze w zespole rezerw, ale szybko udowodnił, że prezentuje poziom godny La Ligi. Dla klubu z Estadio Jose Zorrilla rozegrał łącznie 26 spotkań.

Sprawdź także: Cel transferowy Barcelony trafił pod obserwację mistrzów Włoch