Liverpool uczestniczy w wyścigu o sprowadzenie perełki Ajaksu

Mika Godts przymierzany do Liverpoolu

Mika Godts w ostatnim czasie jest jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. 20-letni skrzydłowy w aktualnym sezonie imponuje wysoką formą w barwach Ajaksu Amsterdam i regularnie pokazuje ogromny potencjał. Nic więc dziwnego, że lewy napastnik wzbudza coraz większe zainteresowanie czołowych klubów ze Starego Kontynentu. Wszystko wskazuje na to, iż dwukrotny reprezentant Belgii wykona kolejny krok naprzód w swojej karierze już podczas najbliższego letniego okienka transferowego.

Jak donosi we wtorkowy poranek brytyjski serwis „TEAMtalk”, jednym z potentatów najmocniej zainteresowanych sprowadzeniem Godtsa jest Liverpool. Zespół z Anfield Road planuje wzmocnić linię ataku w związku z odejściem Mohameda Salaha i widzi w młodym Belgu zawodnika na przyszłość. Pozyskanie utalentowanego skrzydłowego nie będzie jednak łatwym zadaniem, ponieważ konkurencja jest bardzo duża. Sytuację piłkarza monitorują bowiem również FC Barcelona, Arsenal, Chelsea oraz Manchester United.

Belgijski talent występuje w koszulce holenderskiej ekipy od stycznia 2023 roku, kiedy przeniósł się do Amsterdamu za milion euro z Genku. Początkowo grał w zespołach młodzieżowych, a rok później awansował do pierwszej drużyny Ajaksu. W trwającej kampanii rozegrał 39 spotkań, zdobył 16 bramek i zanotował 13 asyst. Jego wartość rynkowa wynosi około 25 milionów euro, natomiast kontrakt zawodnika obowiązuje do 2029 roku.