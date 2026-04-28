Szczęsny jest zdecydowany, ale Barcelona ma inny plan

Wojciech Szczęsny znalazł się w niepewnej sytuacji w Barcelonie mimo obowiązującego kontraktu. Według Mundo Deportivo klub analizuje różne scenariusze i może podjąć decyzję, która wpłynie na obsadę bramki.

Wojciech Szczęsny

Barcelona może zdecydować się na rozwiązanie kontraktu ze Szczęsnym

Wojciech Szczęsny ma umowę ważną do 2027 roku, jednak nie daje mu ona pełnego bezpieczeństwa. FC Barcelona zastrzegła sobie możliwość wcześniejszego zakończenia współpracy, jeśli uzna to za korzystne. Taki zapis sprawia, że przyszłość bramkarza zależy od strategii klubu.

Polak nie ukrywa, że chciałby kontynuować grę w Barcelonie i pozostać częścią zespołu. Jego nastawienie jest jasne, ale decyzja nie należy wyłącznie do niego. Władze klubu muszą ocenić, czy obecna konfiguracja kadry odpowiada ich planom.

Istotnym elementem układanki jest strategia odnośnie zastępcy Joana Garcii, który jest ważną postacią w bramce. Barcelona rozważa, czy nie postawić na młodszego zawodnika jako zmiennika. Taki ruch wpisywałby się w długofalową wizję budowy zespołu.

Analizy obejmują zarówno aspekty sportowe, finansowe jak i przyszłościowe. Doświadczenie Szczęsnego jest atutem, ale klub bierze pod uwagę rozwój kadry w kolejnych latach. To powoduje, że sytuacja pozostaje otwarta i daleka od jednoznacznego rozstrzygnięcia.

Najbliższe tygodnie mogą przynieść konkretne decyzje. Barcelona musi określić kierunek działania przed kolejnym sezonem. Od tego wyboru zależeć będzie, czy Szczęsny pozostanie w drużynie, czy będzie musiał pogodzić się z rozstaniem.

Zobacz również: Alvarez podjął decyzję ws. transferu do Barcelony. Atletico wstrząśnięte