Inter zmienił zdanie ws. Calhanoglu. Decyzja zapadła

Inter Mediolan zmienił podejście do przyszłości Hakana Calhanoglu przed letnim oknem transferowym. Pomocnik znów znajduje się na celowniku Galatasaray, ale klub nie zamierza go sprzedać.

Na zdjęciu: Hakan Calhanoglu

Galatasaray znów walczy o Calhanoglu

Inter Mediolan skłania się ku zatrzymaniu swojego lidera środka pola. Hakan Calhanoglu ma kontrakt ważny do 2027 roku i pozostaje ważnym elementem zespołu. Klub widzi w nim gwarancję jakości i stabilności.

Zainteresowanie ze strony Galatasaray nie jest nowością. Turecki klub próbował już sprowadzić zawodnika w poprzednich oknach transferowych. Oferty były jednak odrzucane przez Inter Mediolan. W ostatnich tygodniach pojawiały się sugestie, że transfer może dojść do skutku latem. Zmiany kadrowe i taktyczne planowane w klubie mogły otworzyć drzwi do odejścia. Sytuacja uległa jednak zmianie.

Duże znaczenie miał ostatni występ zawodnika przeciwko AS Romie. Jego gol w wygranym meczu przypomniał o jego jakości. Klub uznał, że nadal może odgrywać kluczową rolę. Trener Cristian Chivu również opowiada się za pozostaniem pomocnika. Wskazuje, że trudno znaleźć zawodnika o podobnym profilu. Alternatywy na rynku są bardzo kosztowne i poza zasięgiem finansowym.

Inter Mediolan chce zachować ciągłość w zespole przed planowaną przebudową. Calhanoglu ma być jednym z filarów tego procesu. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że nie odejdzie latem.

Zobacz również: Juventusu dogadał się ze Spallettim. Wiadomo, co z kontraktem