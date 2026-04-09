Inter zmienił zdanie ws. Calhanoglu. Decyzja zapadła

21:03, 9. kwietnia 2026
Źródło: Football Italia

Inter Mediolan zmienił podejście do przyszłości Hakana Calhanoglu przed letnim oknem transferowym. Pomocnik znów znajduje się na celowniku Galatasaray, ale klub nie zamierza go sprzedać.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hakan Calhanoglu

Galatasaray znów walczy o Calhanoglu

Inter Mediolan skłania się ku zatrzymaniu swojego lidera środka pola. Hakan Calhanoglu ma kontrakt ważny do 2027 roku i pozostaje ważnym elementem zespołu. Klub widzi w nim gwarancję jakości i stabilności.

Zainteresowanie ze strony Galatasaray nie jest nowością. Turecki klub próbował już sprowadzić zawodnika w poprzednich oknach transferowych. Oferty były jednak odrzucane przez Inter Mediolan. W ostatnich tygodniach pojawiały się sugestie, że transfer może dojść do skutku latem. Zmiany kadrowe i taktyczne planowane w klubie mogły otworzyć drzwi do odejścia. Sytuacja uległa jednak zmianie.

Duże znaczenie miał ostatni występ zawodnika przeciwko AS Romie. Jego gol w wygranym meczu przypomniał o jego jakości. Klub uznał, że nadal może odgrywać kluczową rolę. Trener Cristian Chivu również opowiada się za pozostaniem pomocnika. Wskazuje, że trudno znaleźć zawodnika o podobnym profilu. Alternatywy na rynku są bardzo kosztowne i poza zasięgiem finansowym.

Inter Mediolan chce zachować ciągłość w zespole przed planowaną przebudową. Calhanoglu ma być jednym z filarów tego procesu. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że nie odejdzie latem.

