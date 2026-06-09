Inter Mediolan obrał za cel transfer Marco Palestry. Jeśli nie uda im się sfinalizować transakcji, ruszą po obrońcę Juventusu. Alternatywą ma być Andrea Cambiaso - informuje Gianluigi Longari.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Jeśli nie Palestra, to Cambiaso z Juventusu – oto plan B Interu Mediolan

Inter Mediolan musi znaleźć nowego zawodnika na pozycję prawego obrońcy. Jak dobrze wiadomo, Denzel Dumfries przeniesie się do Realu Madryt, który zdecydował się na aktywowanie klauzuli odstępnego w kontrakcie piłkarza. Nerazzurri zarobią ok. 20 mln euro. Osoby odpowiedzialne za transfery bardzo szybko wytypowały kandydata, który ma zastąpić reprezentanta Holandii.

Priorytetem na rynku transferowym jest Marco Palestra. 21-latek ma za sobą znakomity sezon, w którym był jedną z kluczowych postaci Cagliari. Problem w tym, że Atalanta, z której był wypożyczony, ma ogromne oczekiwania finansowe rzędu ok. 50 milionów euro.

Wobec tego przedstawiciele Il Biscione wybrali zawodnika, który będzie opcją awaryjną w przypadku niepowodzenia transakcji z udziałem Palestry. Z informacji, jakie udostępnił Gianluigi Longari, wynika, że ma nim być Andrea Cambiaso. Co ciekawe, Włoch gra w Juventusie, czyli u bezpośredniego rywala Mediolańczyków. Pod uwagę może być brana wymiana zawodników. W drugą stronę mógłby powędrować Carlos Augusto. Szkoleniowiec Starej Damy zgodził się także na pomocnika – Davide Frattesiego.

Cambiaso przeniósł się do Juventusu w 2022 roku z Genoi, ale od razu został wypożyczony do Bologni. Dopiero w 2023 roku na stałe dołączył do pierwszego zespołu Turyńczyków. W minionym sezonie zagrał w 47 meczach, strzelił 3 gole i zaliczył 5 asyst.