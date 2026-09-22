Mourinho pod ostrzałem. Były piłkarz uderzył w Real Madryt

Real Madryt przegrał ostatnio z Atletico Madryt. Po drużynie, a przede wszystkim Jose Mourinho przejechał się Claude Makelele. Były piłkarz Los Blancos nie zostawił na nich suchej nitki.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Makelele bez litości dla Mourinho i Realu

Real Madryt po siedmiu meczach w La Liga ma na swoim koncie już dwie porażki. Jednocześnie jest to najsłabszy początek sezonu w wykonaniu Królewskich od 2020 roku. Co ciekawe, to także najsłabszy start rozgrywek ligowych za kadencji Jose Mourinho. Przypomnijmy, że w przeszłości prowadził zespół w latach 2010-2013. Po porażce z Atletico Madryt na drużynę spadła spora fala krytyki ze strony byłego piłkarza.

Claude Makelele w rozmowie z ESPN wprost wypowiedział się na temat chemii w drużynie. Jego zdaniem brakuje nie tylko porozumienia pomiędzy samymi zawodnikami, ale również na linii piłkarze – trener. Nie gryzł się w język, sugerując, że Mourinho nie ma żadnego planu na zespół Los Blancos.

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– Nie ma żadnego porozumienia. Ani między zawodnikami, ani między nimi a trenerem. Mourinho musi z nimi porozmawiać. Ten zespół jest słaby, nie ma żadnego planu gry ani jasnego pomysłu na to, jak ma funkcjonować. Nie ma nic. Nic, nic, nic… Kompletnie nic. Musimy wymagać od nich więcej. Problemem nie jest sędzia. W tym zespole wyraźnie czegoś brakuje – powiedział Claude Makelele w rozmowie z ESPN.

Na ten moment Real zajmuje 4. miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów. Na swoim koncie mają pięć zwycięstw i dwie porażki. Następny mecz rozegrają dopiero (10 października), gdy zmierzą się przed własną publicznością z Villarrealem.