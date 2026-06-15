Urugwaj wykorzysta potknięcie Hiszpanii? Legenda w bramce

23:07, 15. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Arabia Saudyjska - Urugwaj to spotkanie w 1. kolejce fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Znamy oficjalne składy na ten mecz.

Fernando Muslera
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PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Fernando Muslera

Arabia Saudyjska – Urugwaj: wyjściowe jedenastki

Trwa pierwsza kolejka fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Mecz Arabia SaudyjskaUrugwaj to drugi pojedynek w grupie G. To spotkanie zostanie rozegrane na Hard Rock Stadium w Miami, a poprowadzi je sędzia Maurizio Mariani z Włoch.

Faworytem tego meczu są La Celeste. Czwarty zespół mundialu 2010 (porażka z Niemcami w meczu o trzecie miejsce) i Zielone Sokoły mają sobą jedno bezpośrednie starcie w turnieju tej rangi – w 2018 roku Urugwaj wygrał 1:0.

W podstawowym składzie drużyny prowadzonej przez Marcelo Bielsa nie zabrakło miejsca dla takich zawodników, jak Federico Valverde, Darwin Nunez, Rodrigo Bentancur czy Manuel Ugarte. W wyjściowej jedenastce znalazł się także 39-letni Fernando Muslera, legendarny golkiper Los Charrúas.

Arabia Saudyjska

Mistrzostwa świata, gr. H |

16 czerwca 2026

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Urugwaj
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 czerwca 2026 23:02

Arabia Saudyjska – Urugwaj: oficjalne składy

Arabia Saudyjska: Mohammed Al Owais – Saud Abdulhamid, Hassan Al Tambakti, Abdulelah Al Amri, Moteb Al-Harbi, Nasser Al-Dawsari, Abdullah Alkhaibari, Sultan Mandash, Musab Al-Juwayr, Salem Al-Dawsari, Firas Al-Buraikan

Urugwaj: Fernando Muslera – Guillermo Varela, Sebastian Caceres, Mathias Olivera, Matias Vina, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Federico Vinas, Maximiliano Araujo, Darwin Nunez

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