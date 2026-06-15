Arabia Saudyjska – Urugwaj: wyjściowe jedenastki
Trwa pierwsza kolejka fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Mecz Arabia Saudyjska – Urugwaj to drugi pojedynek w grupie G. To spotkanie zostanie rozegrane na Hard Rock Stadium w Miami, a poprowadzi je sędzia Maurizio Mariani z Włoch.
Faworytem tego meczu są La Celeste. Czwarty zespół mundialu 2010 (porażka z Niemcami w meczu o trzecie miejsce) i Zielone Sokoły mają sobą jedno bezpośrednie starcie w turnieju tej rangi – w 2018 roku Urugwaj wygrał 1:0.
W podstawowym składzie drużyny prowadzonej przez Marcelo Bielsa nie zabrakło miejsca dla takich zawodników, jak Federico Valverde, Darwin Nunez, Rodrigo Bentancur czy Manuel Ugarte. W wyjściowej jedenastce znalazł się także 39-letni Fernando Muslera, legendarny golkiper Los Charrúas.
Arabia Saudyjska – Urugwaj: oficjalne składy
Arabia Saudyjska: Mohammed Al Owais – Saud Abdulhamid, Hassan Al Tambakti, Abdulelah Al Amri, Moteb Al-Harbi, Nasser Al-Dawsari, Abdullah Alkhaibari, Sultan Mandash, Musab Al-Juwayr, Salem Al-Dawsari, Firas Al-Buraikan
Urugwaj: Fernando Muslera – Guillermo Varela, Sebastian Caceres, Mathias Olivera, Matias Vina, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Federico Vinas, Maximiliano Araujo, Darwin Nunez