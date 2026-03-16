Inter Mediolan szykuje zmianę w bramce. Wielki hit coraz bliżej

Inter Mediolan przygotowuje się do poważnych zmian w składzie przed sezonem 2026/27. Według informacji Fabrizio Romano klub analizuje hitowy transfer bramkarza.

Vicario na celowniku Interu, a przyszłość Sommera niepewna

Inter Mediolan planuje odmłodzenie kadry w najbliższym oknie transferowym. Jedną z pozycji która może się zmienić jest bramka. W klubie analizowane są różne scenariusze dotyczące Yanna Sommera oraz Josepa Martineza.

Głównym kandydatem do wzmocnienia zespołu jest Guglielmo Vicario. Według Fabrizio Romano bramkarz Tottenhamu znajduje się wysoko na liście życzeń Interu. W londyńskim klubie jego sytuacja jest napięta i wszystko wskazuje na to, że rozstanie jest tylko kwestią czasu.

Tottenham przechodzi trudny okres i walczy o uniknięcie sensacyjnego spadku z ligi. W ostatnich tygodniach Vicario stracił miejsce w składzie, a później wrócił do bramki po błędach swojego zmiennika. Relacje między zawodnikiem, a klubem mają być jednak już mocno nadwyrężone.

Inter utrzymuje regularne kontakty w sprawie transferu włoskiego bramkarza. Tottenham wycenia go obecnie na około 15 do 20 milionów euro. Vicario wzbudza także zainteresowanie Juventusu, choć na razie to Inter jest bliżej potencjalnego porozumienia.

Niejasna pozostaje natomiast przyszłość Yanna Sommera. Szwajcarowi kończy się kontrakt i teoretycznie może latem odejść za darmo. W klubie pojawił się jednak pomysł, aby pozostał w zespole jako rezerwowy bramkarz.

Taki scenariusz nie został jeszcze zaakceptowany przez samego zawodnika. Jeśli Sommer zostałby w drużynie, najbardziej zagrożona byłaby pozycja Josepa Martineza. Hiszpan grał w Mediolanie bardzo rzadko i według medialnych doniesień to on może zostać sprzedany w najbliższym oknie transferowym.

