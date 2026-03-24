Inter na pole position. Real oddala się od tego transferu

18:15, 24. marca 2026
Kacper Karpowicz
Źródło: Sport Mediaset

Inter Mediolan zbliża się do wielkiego transferu. Coraz bliżej przeprowadzki do zespołu Nerazzurrich jest Nico Paz z Como. Real Madryt oddalił się od sprowadzenia Argentyńczyka - informuje "Sport Mediaset".

Mairo Cinquetti / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Nico Paz bliżej przeprowadzki do Interu Mediolan

Inter Mediolan w minioną niedzielę zaliczył bolesną wpadkę. Podopieczni Cristiana Chivu podzielili się punktami z Fiorentiną (1:1). Nerazzurri są jednak na autostradzie do zdobycia tytułu mistrza Włoch. Władze klubu jednak mają świadomość, że kadra zespołu nie jest wystarczająco dobra. Nadchodzące letnie okienko transferowe zapowiada się pracowicie w obozie obecnych wicemistrzów Italii.

Nie od dziś wiadomo, że Inter Mediolan interesuje się Nico Pazem. Na przeszkodzie Nerazzurrim staje jednak Real Madryt, która ma opcję wykupu Argentyńczyka z Como za bardzo niską cenę. Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości pomocnika przekazuje „Sport Mediaset”. Otóż zawodnik jest obecnie bliżej przeprowadzki na Stadio Giuseppe Meazza.

Wspomniane źródło zaznacza, że Real Madryt całkowicie nie rezygnuje z Nico Paza. Jednak na ten moment Królewscy oddalają się od Argentyńczyka, co mocno cieszy Inter Mediolan. Nerazzurri widzą w reprezentancie obecnych mistrzów świata długoterminowe wzmocnienie ofensywy. Czas pokaże, gdzie w przyszłym sezonie będzie występował 21-latek.

Nico Paz w obecnym sezonie rozegrał 33 spotkania w koszulce Como. Argentyńczyk może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 11 trafień, a także zaliczył sześć asyst.

