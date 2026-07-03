Liverpool osłabi ligowego rywala? Gwiazda Fulham na radarze

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Kevin

Kevin przykuł uwagę Liverpoolu

Liverpool pozostaje aktywny podczas trwającego letniego okienka transferowego. Gigant z Anfield Road, który ma za sobą niesatysfakcjonujący sezon, dokonał już dwóch wzmocnień składu. Do czerwonej części Merseyside przenieśli się bowiem Jeremy Jacquet oraz Victor Munoz. Angielski potentat nie zamierza jednak kończyć zakupów, ponieważ chce dodać jeszcze więcej jakości w formacji ofensywnej.

Jak poinformował serwis „Anfield Watch”, jednym z kandydatów do zwiększenia rywalizacji w ataku Liverpoolu jest skrzydłowy Fulham – Kevin. Nowy trener zespołu The Reds – Andoni Iraola – podobno bardzo ceni umiejętności brazylijskiego zawodnika i chętnie widziałby go w swojej drużynie. 23-letni piłkarz również miałby być otwarty na wykonanie kolejnego kroku naprzód w swojej karierze. Transfer do jednego z czołowych klubów Premier League byłby dla niego szansą na dalszy rozwój.

Młodzieżowy reprezentant Brazylii występuje na angielskich boiskach od września 2025 roku, kiedy przeniósł się na Craven Cottage za 40 milionów euro z Szachtara Donieck. W minionym sezonie Kevin rozegrał 36 spotkań, zdobył osiem bramek i zanotował sześć asyst. Wychowanek Palmeiras jest wyceniany przez serwis „Transfermarkt” na około 25 milionów euro, choć Liverpool musiałby liczyć się z wyłożeniem znacznie większej kwoty, aby przekonać Fulham do sprzedaży skrzydłowego.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie