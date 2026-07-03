Lech Poznań zerwał negocjacje. Zrezygnowali z gwiazdy Ekstraklasy

18:07, 3. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Przegląd Sportowy Onet

Tamar Svetlin raczej nie zostanie piłkarzem Lecha Poznań. W rozmowie z Przeglądem Sportowym o zakończeniu rozmów poinformował Paweł Golański. Dyrektor sportowy Korony Kielce ujawnił, że na ten moment ws. potencjalnego odejścia piłkarza panuje cisza.

Niels Frederiksen
Obserwuj nas w
fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Tamar Svetlin raczej nie trafi do Lecha Poznań. Koniec rozmów

Korona Kielce w poprzednim sezonie zajęła 11. miejsce w PKO BP Ekstraklasie. Jednym z najważniejszych zawodników Złocisto-Krwistych był Tamar Svetlin. Reprezentant Słowenii rozegrał łącznie 36 meczów, w których strzelił dwie bramki i zaliczył asystę. Po świetnym sezonie przykuł uwagę mocniejszych klubów. Jednym z nich był Lech Poznań, który starał się go pozyskać.

Negocjacje trwały przez ostatnie tygodnie i wydawało się, że mistrz Polski dopnie swego. Ostatecznie okazało się, że rozmowy zostały zakończone i panuje obecnie cisza, co potwierdził Paweł Golański, czyli dyrektor sportowy Korony Kielce.

Kurs 200.00 na wygraną Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka. Wystarczy zakład za 2 PLN by zyskać bonus 400 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Był temat Tamara w Lechu, prowadziliśmy negocjacje. One finalnie się zakończyły i na tę chwilę jest cisza – przyznał Paweł Golański w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Svetlin trafił do Kielc latem tamtego roku z NK Celje. Korona zapłaciła za niego 800 tysięcy euro. Od momentu transferu do Ekstraklasy jego wartość wzrosła z 600 tysięcy euro do 2,5 mln euro. Defensywny pomocnik ma na swoim koncie 7 występów w kadrze.

Korona Kielce może imponować na rynku transferowym. Nowym piłkarzem kieleckiego zespołu został Patrik Hellebrand, za którego zapłacili aż 1,7 mln euro. Niebawem w stolicy województwa Świętokrzyskiego pojawią się jeszcze Ariel Mosór i Kamil Jakubczyk.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości