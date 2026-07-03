Motor Lublin ogłosił głośny transfer. 59-krotny reprezentant Polski wrócił do Ekstraklasy

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Bartosz Bereszyński dołączył do Motoru Lublin!

Motor Lublin przechodzi w ostatnich tygodniach głęboką przebudowę po sezonie, który zakończył się w dolnych rejonach tabeli PKO BP Ekstraklasy. Wyniki osiągane w minionej kampanii sprawiły, że władze klubu zdecydowały się na rewolucję również na ławce trenerskiej.

Po zakończeniu sezonu pracę w klubie stracił trener Mateusz Stolarski, którego na stanowisku zastąpił Mariusz Misiura. Klub pożegnał się już z 12 zawodnikami, wśród których znaleźli się m.in. Bartosz Wolski (GKS Katowice) oraz Ivan Brkić (Legia Warszawa).

W czerwcu szeregi Motoru zasilił również bramkarz Mihai Popa. Największym ruchem transferowym tego lata jest jednak potwierdzone już pozyskanie Bartosza Bereszyńskiego. 59-krotny reprezentant Polski dołącza do Motoru na zasadzie wolnego transferu.

W minionym sezonie prawy obrońca występował w barwach Palermo FC, dla którego rozegrał 20 spotkań w Serie B. Wcześniej związany był Sampdorią, Empoli FC oraz SSC Napoli. Łącznie w Serie A Bereszyński rozegrał 207 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował dziewięć asyst.

Transfer do Motoru oznacza dla Bereszyńskiego powrót do Ekstraklasy po dziewięciu latach. Ostatnim polskim klubem w jego karierze była Legia Warszawa. Bereszyński z Motorem podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku.

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