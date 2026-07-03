Motor Lublin ogłosił głośny transfer. 59-krotny reprezentant Polski wrócił do Ekstraklasy

18:34, 3. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Motor Lublin

Motor Lublin sfinalizował transfer Bartosza Bereszyńskiego. Prawy obrońca w poprzednim sezonie reprezentował barwy Palermo.

Mariusz Misiura
Obserwuj nas w
BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Bartosz Bereszyński dołączył do Motoru Lublin!

Motor Lublin przechodzi w ostatnich tygodniach głęboką przebudowę po sezonie, który zakończył się w dolnych rejonach tabeli PKO BP Ekstraklasy. Wyniki osiągane w minionej kampanii sprawiły, że władze klubu zdecydowały się na rewolucję również na ławce trenerskiej.

Po zakończeniu sezonu pracę w klubie stracił trener Mateusz Stolarski, którego na stanowisku zastąpił Mariusz Misiura. Klub pożegnał się już z 12 zawodnikami, wśród których znaleźli się m.in. Bartosz Wolski (GKS Katowice) oraz Ivan Brkić (Legia Warszawa).

W czerwcu szeregi Motoru zasilił również bramkarz Mihai Popa. Największym ruchem transferowym tego lata jest jednak potwierdzone już pozyskanie Bartosza Bereszyńskiego. 59-krotny reprezentant Polski dołącza do Motoru na zasadzie wolnego transferu.

W minionym sezonie prawy obrońca występował w barwach Palermo FC, dla którego rozegrał 20 spotkań w Serie B. Wcześniej związany był Sampdorią, Empoli FC oraz SSC Napoli. Łącznie w Serie A Bereszyński rozegrał 207 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował dziewięć asyst.

Transfer do Motoru oznacza dla Bereszyńskiego powrót do Ekstraklasy po dziewięciu latach. Ostatnim polskim klubem w jego karierze była Legia Warszawa. Bereszyński z Motorem podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku.

Kurs 200.00 na wygraną Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka. Wystarczy zakład za 2 PLN by zyskać bonus 400 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości