Arsenal na zakupach we Włoszech. Pozyska cenionego stopera?

Arsenal szuka na rynku nowego stopera i zainteresował się Honestem Ahanorem - donosi strona Fussball Daten. Atalanta Bergamo oczekuje za niego 50 milionów euro.

Honest Ahanor celem transferowym Arsenalu

Honest Ahanor najprawdopodobniej będzie bardzo łakomym kąskiem na rynku podczas nadchodzącego letniego okna transferowego. Stoper, aktualnie grający dla Atalanty Bergamo, jest rozchwytywany przez europejskich gigantów, którzy uważnie monitorują jego występy na boiskach Serie A. W ostatnim czasie młody defensor był łączony między innymi z hiszpańskim Realem Madryt, angielskim Liverpoolem czy niemieckim Bayernem Monachium, co tylko potwierdza rosnącą renomę piłkarza na międzynarodowej scenie.

Wymienionych potentatów może jednak pogodzić inna potęga, a mianowicie Arsenal. Jak czytamy na stronie „Fussball Daten”, Kanonierzy poszukują na rynku nowego środkowego obrońcy i dlatego skierowali swój wzrok właśnie na 18-letniego włoskiego defensora.

Mikel Arteta bardzo wysoko ceni Ahanora, który może sprawdzić się nie tylko w roli stopera, ale również jako lewy obrońca, co czyni go niezwykle atrakcyjną opcją dla londyńskiego zespołu. Czas pokaże, czy liderzy Premier League wygrają zacięty wyścig o jego podpis.

Mierzący 184 centymetry zawodnik z powodzeniem występuje w barwach Atalanty od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Stadio Atleti Azzurri d’Italia za 17 milionów euro z Genoi, gdzie rozpoczynał swoją piłkarską karierę. Ceniony defensor w obecnym sezonie rozegrał 28 spotkań i zdobył 1 bramkę. Jego wartość rynkowa szacowana jest na około 50 milionów euro. Aktualny kontrakt piłkarza z klubem z Bergamo obowiązuje do połowy 2028 roku.