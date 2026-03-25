Gwiazdor Barcelony przebiera w ofertach. Flick już podjął decyzję

Casado ma wiele opcji na letni transfer
FC Barcelona obserwuje sytuację Marca Casado, który w tym sezonie nie gra regularnie. Pomocnik spędził na murawie około 1200 minut i stopniowo traci miejsce w rotacji zespołu.
Największe zainteresowanie wykazują kluby z Arabii Saudyjskiej. Al Ahli oraz Al Nasr uznały zawodnika za jeden z głównych celów transferowych. Oba zespoły szukają defensywnego pomocnika i dysponują środkami na przeprowadzenie dużej transakcji.
Al Ahli planuje zastąpić Francka Kessiego, który ma wrócić do Europy po zakończeniu kontraktu. Z kolei Al Nasr rozważa następcę Marcelo Brozovicia, który może zakończyć karierę w Chorwacji. To sprawia, że Casado znajduje się wysoko na listach życzeń.
W tle pojawia się także możliwość powiązania transferu z Joao Cancelo. Agent Jorge Mendes reprezentuje obu zawodników, co otwiera drogę do potencjalnej operacji. Barcelona nie jest jednak przekonana do takiego rozwiązania i preferuje inne scenariusze.
Pomocnik wzbudza również zainteresowanie w Europie. W przeszłości pytała o niego Chelsea, a sytuację monitorują także inne kluby z Premier League oraz Serie A. Niewykluczony jest również powrót tematu ze strony Atletico Madryt.
Decyzja będzie należała do samego zawodnika, a Barcelona nie zamknie mu drogi do odejścia. Klub planuje rozwijać innych młodych piłkarzy na tej pozycji, co dodatkowo ogranicza jego szanse.
