Gwiazdor Barcelony przebiera w ofertach. Flick już podjął decyzję

09:22, 25. marca 2026
Mateusz Bednarski Źródło:  Sport.es

Marc Casado po sezonie najpewniej opuści FC Barcelonę, a zainteresowanie rośnie ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej. Pomocnik traci na znaczeniu w Katalonii, a Hansi Flick nie zamierza go zatrzymywać.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Casado ma wiele opcji na letni transfer

FC Barcelona obserwuje sytuację Marca Casado, który w tym sezonie nie gra regularnie. Pomocnik spędził na murawie około 1200 minut i stopniowo traci miejsce w rotacji zespołu.

Największe zainteresowanie wykazują kluby z Arabii Saudyjskiej. Al Ahli oraz Al Nasr uznały zawodnika za jeden z głównych celów transferowych. Oba zespoły szukają defensywnego pomocnika i dysponują środkami na przeprowadzenie dużej transakcji.

Al Ahli planuje zastąpić Francka Kessiego, który ma wrócić do Europy po zakończeniu kontraktu. Z kolei Al Nasr rozważa następcę Marcelo Brozovicia, który może zakończyć karierę w Chorwacji. To sprawia, że Casado znajduje się wysoko na listach życzeń.

W tle pojawia się także możliwość powiązania transferu z Joao Cancelo. Agent Jorge Mendes reprezentuje obu zawodników, co otwiera drogę do potencjalnej operacji. Barcelona nie jest jednak przekonana do takiego rozwiązania i preferuje inne scenariusze.

Pomocnik wzbudza również zainteresowanie w Europie. W przeszłości pytała o niego Chelsea, a sytuację monitorują także inne kluby z Premier League oraz Serie A. Niewykluczony jest również powrót tematu ze strony Atletico Madryt.

Decyzja będzie należała do samego zawodnika, a Barcelona nie zamknie mu drogi do odejścia. Klub planuje rozwijać innych młodych piłkarzy na tej pozycji, co dodatkowo ogranicza jego szanse.

