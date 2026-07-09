Arsenal pozyska reprezentanta Norwegii? Musi zapłacić 60 milionów euro

Arsenal zainteresował się Antonio Nusą, który pokazuje się z dobrej strony na mundialu - donosi serwis TEAMtalk. RB Lipsk wycenił 21-letniego skrzydłowego na 50-60 milionów euro.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Antonio Nusa na celowniku Arsenalu

Arsenal sięgnął po mistrzostwo Premier League w poprzednim sezonie, jednak władze londyńskiego klubu nie zamierzają spoczywać na laurach. Kanonierzy chcą utrzymać dominację na krajowym podwórku oraz skutecznie rywalizować w Europie, dlatego planują kolejne wzmocnienia składu podczas aktualnego letniego okna transferowego. Skauci angielskiego giganta uważnie obserwują spotkania tegorocznych mistrzostw świata, poszukując piłkarzy, którzy mogliby wnieść do zespołu The Gunners nową jakość.

Jednym z zawodników, który szczególnie przyciągnął uwagę Arsenalu, jest Antonio Nusa – informuje brytyjski portal „TEAMtalk”. 21-letni skrzydłowy błysnął podczas trwającego mundialu, zdobywając efektowną bramkę w wygranym przez Norwegię 2:1 meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej w 1/16 finału. Jego występ nie przeszedł bez echa, a zainteresowanie ze strony Kanonierów wyraźnie wzrosło. RB Lipsk nie zamierza jednak łatwo rozstawać się ze swoją gwiazdą i wycenił atakującego na kwotę od 50 do 60 milionów euro.

Nusa, którym interesują się także Tottenham Hotspur, Newcastle United, Aston Villa oraz Crystal Palace, reprezentuje barwy zespołu Byków od sierpnia 2024 roku. Wówczas przeniósł się do niemieckiego klubu z Club Brugge za ponad 20 milionów euro. Wcześniej rozwijał swoje umiejętności w norweskim Stabaek Fotball. W minionym sezonie rozegrał 35 spotkań, strzelił pięć goli i zanotował cztery asysty, potwierdzając ogromny potencjał oraz status jednego z najbardziej utalentowanych skrzydłowych swojego pokolenia.

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