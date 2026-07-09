Korona Kielce bierze kolejnego zawodnika Górnika Zabrze

Korona Kielce nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Wszystko wskazuje na to, że do zespołu prowadzonego przez Jacka Zielińskiego wkrótce dołączy Norbert Barczak z Górnika Zabrze, donosi Tomasz Włodarczyk z "Meczyki.pl".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Barczak zostanie zawodnikiem Korony Kielce

20-letni prawy obrońca poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Puszczy Niepołomice. Wystąpił w 30 spotkaniach I ligi, zdobył dwie bramki i zaliczył cztery asysty, należąc do wyróżniających się zawodników na swojej pozycji. Atutem młodego defensora były także dobrze wykonywane stałe fragmenty gry.

Po zakończeniu rozgrywek Barczak wrócił do Górnika Zabrze, jednak w klubie zapadła decyzja, że może zmienić barwy. Początkowo najbliżej jego pozyskania była Lechia Gdańsk i wydawało się, że to właśnie tam będzie kontynuował karierę.

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Jak ustalił portal Meczyki.pl, sytuacja zmieniła się po wejściu do gry Korony Kielce. Oferta przedstawiona przez świętokrzyski klub oraz dobre relacje między Koroną a Górnikiem miały przesądzić o wyborze nowego kierunku przez zawodnika. Obecnie to właśnie kielczanie są najbliżej sfinalizowania transferu.

Jeśli transakcja zostanie dopięta, Barczak będzie kolejnym letnim nabytkiem Korony. Wcześniej klub ogłosił już pozyskanie Ariela Mosóra, Kamila Jakubczyka oraz Patrika Hellebranda, który również przeniósł się do Kielc z Górnika Zabrze. Według serwisu Transfermarkt wartość rynkowa 20-letniego obrońcy wynosi 300 tysięcy euro.

Dodajmy też, że Korona Kielce była zainteresowana innym zawodnikiem Trójkolorowych Maksymem Khlaniem, jednak Górnik wycenia go na około 3 miliony euro, co skutecznie utrudniło finalizację rozmów.