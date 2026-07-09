Arsenal dopina hit. Gwiazda Premier League powiedziała już „tak”

11:05, 9. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  CaughtOffside

Arsenal nie zamierza spoczywać na laurach po zdobyciu mistrzostwa Anglii. Londyński klub pracuje nad kolejnym głośnym transferem, a na celowniku Mikela Artety znalazł się Bruno Guimaraes z Newcastle United.

Mikel Arteta
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Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal rusza po lidera Newcastle

Według informacji Nicolo Schiry Arsenal osiągnął już porozumienie z Bruno Guimaraesem w sprawie warunków indywidualnego kontraktu. Brazylijczyk miałby związać się z mistrzem Anglii umową obowiązującą do 2031 roku.

Na tym jednak praca Kanonierów się nie kończy. Jak informuje „The Guardian”, klub zamierza w najbliższym czasie przyspieszyć rozmowy z Newcastle. Pomocnik miał przekazać władzom Srok, że chce zmienić otoczenie i przenieść się na Emirates Stadium. Arsenal przygotowuje ofertę opiewającą na około 60 milionów funtów, choć formalna propozycja nie trafiła jeszcze do Newcastle.

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Transfer nie będzie jednak łatwy do sfinalizowania. „The Times” podaje, że Newcastle nie zamierza rozstawać się ze swoim kapitanem i zrobi wszystko, aby zatrzymać jednego z najważniejszych piłkarzy zespołu. Mimo to Arsenal pozostaje jednym z głównych kandydatów do pozyskania reprezentanta Brazylii.

Sprowadzenie Guimaraesa byłoby jednym z największych transferów tego lata w Premier League. 27-letni pomocnik należy do czołowych zawodników ligi, a jego doświadczenie, umiejętność kontrolowania gry i cechy przywódcze mają idealnie wpisywać się w wizję Mikela Artety. Teraz wszystko zależy od tego, czy Arsenal zdoła przekonać Newcastle do sprzedaży swojej gwiazdy.

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